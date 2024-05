Raadiohitid: kinnisvara hind jõuab aastaga tippu

"Inimesed näevad juba praegu reaalselt laenumakse vähenemist, see annab märku, et nüüd saab ainult paremaks minna," selgitas Andero Laur Äripäeva raadios. Foto: Liis Treimann

Kinnisvara hinnad tõusevad peagi vanade tippude juurde, rääkis Liveni tegevjuht Andero Laur nädala kuulatuimas saates “Investor Toomase tund”.

Nädala hittides tuli veel juttu mõjukaima finantsjuhi karjääri muutnud õppetundidest, Nvidia mulli lõhkemisest ja riigieelarvest, keskpankuri vaatest intressidele ning maamajade turust, kus pakkumisi enam kui aasta tagasi.

Nädala raadiohitid:

Raha kaasav Liven viitab ostukohale: aasta pärast on kinnisvara hind tipus tagasi

Tarbijate kindlustunne kasvab, intressid langevad ning see loob olukorra, kus kinnisvara hinnad tõusevad peagi vanade tippude juurde, usub Liveni tegevjuht Andero Laur.

Saates tuli lisaks kodu soetamise õigele hetkele juttu ka Liveni käimasolevast rahakaasamisest. Ettevõte pakkus neljapäevani 10,5protsendilise intressiga võlakirju, tähtajaks neli aastat ja kupongi väärtuseks 1000 eurot.

Uurisime Laurilt, mida tähendab rohevõlakiri, kas trend on tulnud selleks, et jääda ning rääkisime riskidest ja hinna kujunemisest. Samuti vaatasime üle ettevõtte bilansi, kasumi- ja rahavoogude aruande. Saadet juhib Indrek Mäe.

Eesti mõjukaim finantsjuht: need kolm õppetundi muutsid mu karjääri

Ühel mu tiimiliikmel oli kujunenud sügav depressioon ja ma olingi viimane inimene, kes teada sai, meenutab Sunly finantsjuht Lili Kirikal finantskonverentsi laval ühte valusamat hetke oma karjääris.

Avameelses ettekandes jagab Kirikal kolme pöördelist hetke oma karjääris, mille abil sai temast 2023. aasta Eesti mõjukaim finantsjuht. Juttu tuleb ka nn tubli tüdruku sündroomist, vihaste klientide rahustamisest kolme lause abil ja koorilaulust. Ettekanne pärineb aprillikuus toimunud Pärnu finantskonverentsilt.

Swedbanki analüütik: tundub, et Nvidia mull lõhkes

Kiibitootja Nvidia aktsia tõusis väga kiirelt ja väga palju ning nüüd on näha hinnas paigalseisu, rääkis Swedbanki analüütik Rainer Saad Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus lahkas Saad veel analüüsimaja Kepler Cheuvreux seatud värskeid hinnasihte Soome kütusefirmale Neste, Soome terasetootjale Outokumpu ning Noora naftafirmale Equinor. Samuti kõlasid intervjuus ostuideed Tallinna börsilt.

Rainer Saadiga rääkis Martin Teder.

Lavly Perling: läheneme korralikule krahhile

Riigieelarve on lõhki ja kui peagi ei hakata tegema kärpeotsuseid, siis läheneme aina kiirema hooga krahhile, rääkis erakonna Parempoolsete juht Lavly Perling.

Euroopas on vaid üks riik, mis on majanduslanguses. “See seis on väga keeruline - meil on kaks miljardit ja rohkem puudujääki,” sõnas Perling Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Läheneme sellisele korralikule krahhile.”

Perlingu sõnul peaks viivitamatult tegema kolm sammu. Mis need sammud on, saab kuulda intervjuust. Lisaks rääkis Perling, mida tuleks teha pensionitega, kas ja kuhu peab investeerima ning miks on parempoolse ilmavaatega erakond maksuküüru kaotamise ehk sisuliselt maksude langetamise vastu. Intervjueerib Indrek Mäe.

Keskpankur: järgmisel sügisel võiks intress olla kaheprotsendiline

Kuna inflatsioon on peaaegu kontrolli all, siis võib järgmise aasta sügisel oodata 2- ja 2,5-protsendilisi intressimäärasid, rääkis Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.

“Euroopa Keskpanga nõukogu on juba kinnitanud, et kui praegu üllatusi ei tule, siis võiks hakata rahapoliitikat leevendama,” sõnas Kaasik Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta lisas, et kõrged intressid piiravad pigem nõudlust.

Lisaks rääkis Kaasik, mis on majanduse hetkeseis ja millised on selle väljavaated. Ülo Kaasikuga vestles parima juhi konkursi finalist Olavi Lepp.

Maaklerid: kaubaks lähevad elamiskõlblikud maamajad

Praegu on maamajade ostuks soodne aeg, sest hinna üle on võimalik tingida ning pakkumisi on turul rohkem kui mõni aasta tagasi, ütleb saates "Ruutmeetrite taga" Lumen Kinnisvarabüroo Võru maakler Silvia Zvirgzdinš.

Nii Zvirgzdinš kui saate teine osaline, Uus Maa Tartu büroo maakler Tuulika Mölder ütlevad et ostjate jaoks on kriteeriumiks tavaliselt see, et maamaja peaks olema elamiskõlblik. Hinnaklass, millega kõige tõenäolisemalt tehinguni jõutakse, ulatub maaklerite puhul 100 000, maksimaalselt 150 000 euroni.

Zvirgzdinš annab saates oma hinnangu ka küsimusele, kas ka maamajade osas võiks tulla kõne alla flippimine, hindab erinevaid piirkondi ja majatüüpe, ostjate huvi ja ostjate tüpaaže ning samuti kommenteerib probleemi kui ostjad ja müüjad on peale tehingut jõudnud maja seisukorra vaidluste üle kohtusse.

Lisaks toovad maaklerid välja ennustuse käesolevaks aastaks ning hindavad mis on peamised tegurid mis maamajade turgu mõjutavad. Saadet juhib Lauri Leet.