Cleveron sai uue tegevjuhi

Cleveroni toonane juht Arti Kütt teatas oktoobris ametist lahkumisest, uueks juhiks tuli Per Klavsen. Foto: Andras Kralla

Cleveroni uueks tegevjuhiks ja juhatuse esimeheks sai Per Klavsen, kes varem on töötanud tippjuhina nii kasvuettevõtetes kui ka rahvusvahelistes korporatsioonides nagu Canon või Pay Complete.

“Usume, et tugev rahvusvahelise müügijuhtimise kogemus avab järgmised uksed,“ ütles Cleveroni nõukogu esimees Martin Petjärv. „Per on näidanud tõhusat tööd väga erinevate äride kasvu kiirendamises ning usume, et siit algab ka Cleveroni jaoks uus peatükk.”