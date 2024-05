Artikkel

Aegviidus põles paari tunniga maha puidutöösturi elutöö

Järelkustutustööd jätkusid ka täna hommikul. Foto: Päästeamet

Eile põles paari tunniga maha Aegviidu alevis Anija vallas 30 aastat tegutsenud puidutööstus. Päästjatel õnnestus tule levik peatada, kuid tööstushoone ise hävis tulekahjus täielikult.

Puidutööstus Kaes on tegutsenud Aegviidu külje all 1994. aastast. Ettevõtte omanik ja juht on Ranno Soots. Samas kohas tegutseb ka tema poja Tanel Sootsi firma Viso, mis toodab painutatud vineerist mööblidetaile.