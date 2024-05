Raadiohommikus: kahe kange euroduell, kestlikkus peavoolu ja hüvasti, Kägu!

Jaak Madison ja Sven Mikser räägivad raadiohommikus Euroopa Parlamendi valimistest ja kampaaniate käigus kerkinud teemadest. Foto: Liis Treimann, Andras Kralla

Hommikuprogrammi külaline on sel nädalal peetud ESG praktikute konverentsil üles astunud Fibenol OÜ juhatuse liige ja arendusjuht Peep Pitk, kellega räägime kestlikust tööstusest ja sellest, kas me oleme ikka õigel teel. Teisisõnu, kuidas ESG teemad on avalikkuseni jõudnud, milliseks on kujunenud hoiakud ning kuidas riik peaks edasi tegutsema, et ettevõtluskeskkond oleks võimalusi pakkuv, mitte neid sulgev.

Euroopa Parlamendi valimiste kampaania on finišisirgel. Äripäeva raadio kutsus lõpuduellile kaks Brüsseli karastusega poliitikut, Sven Mikseri (SDE) ja Jaak Madisoni (EKRE), kellelt küsime, kuidas Eesti inimene aastal 2024 Euroopa Liiduga suhestub – mis osas oleme Euroopa asjades targemad, milles on arenguruumi; vaatleme kampaania käigus kerkinud peamisi teemasid ning heidame pilgu neile tulipunktidele, millega valitud Eesti saadikud Euroopas silmitsi seisavad.

Laupäeval suleb uksed üks Eesti vanimaid aktiivseid portaale Perekool.ee. Eesti Ämmaemandate Ühingu asutatud sünnitus- ja beebiinfo ning pereelu kogemuste vahetamise keskkonnast kujunes aastakümnete jooksul oluliselt laiema teemaderingiga interneti jututuba, kus sai anonüümselt esineda pseudonüümi Kägu nime all. Omamoodi sotsiaalmeedia eelkäijana on Perekoolis aetud emotsionaalsetest juttudest tulnud kohtuasjugi. Miks Eesti Ämmaemandate Ühing portaali sulgeb ja kuidas edaspidi peredele olulist teavet antakse, räägib ühingu esindaja, ämmaemand ja Perekooli sisutoimetaja Maret Voites.

Äripäevas alustas sel nädalal tegevust ESG praktikutele suunatud uudisveeb Kestlikkusuudised.ee. Teemaveebi juht Karmen Laur tuleb ja räägib, kellele on uus keskkond mõeldud, millised teemad ületavad uudiskünnise ja millist kasu tellijale tõuseb.

Hommikuprogrammi tasub kuulata ka investoritel: toome teieni muljeid Tallinna Vee aktsionäride koosolekult. Ettevõtte tulemusi kommenteerib selle juht Aleksandr Timofejev.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Laura Saks.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 “Soraineni sagedus”. Euroopa Liidu maksualgatustele keskenduvat saadet juhivad Soraineni advokaadid Mario Sõrm ja Helery Maidlas. Külas on rahandusministeeriumi maksupoliitika nõunik Helen Pahapill ning Soraineni vandeadvokaat ja maksupoliitika ekspert Verner Silm.

Räägime platvormitööga seotud käibemaksu kogumisest ja ViDAst, uuest direktiivist HOT, mis reguleerib väikese ja keskmise suurusega ettevõtete maksustamist juhul, kui nad on otsustanud laieneda teise Euroopa Liidu liikmesriiki, aga ka FASTERi algatusest, mis on seotud tulumaksuga ja on ellu kutsutud selleks, et enammakstud tulumaksu tagasi saamist kiirendada.

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas arvamussaates räägivad ajakirjanikud konservatiivset maailmavaadet levitava Ühiskonnauuringute Instituudi salajastest küsitlustest, mis aitavad Isamaa erakonnal poliitilist kurssi seada, valitsust lõhki ajavast lisaeelarvest, EKRE rahaasjadest ning pealinna taas loodavast tähtsast ametikohast. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Mari Mets ja Martin Teder.

13.00–14.00 “Kiired ja vihased”. Saates on külaliseks kahekordne gasell Mest OÜ, kes müüb minipannkooke brändi Kooker nime all.

Ettevõtte omanikud Edith Arro ja Tiina Sokolov räägivad saates, millest äri alguse sai, millised on olnud nende proovikivid ja mis on firma järgmised plaanid. Saadet juhib Alyona Stadnik.

15.00–16.00 “Terviseuudised”. Silmaarst dr Rait Parmann tegi neli aastat teadustööd Columbia Ülikooli silmakliinikus New Yorgis ning on nüüd tagasi Turman Silmakliinikus, kus keskendub silmapõhjahaiguste diagnoosimisele ja ravile.

Saates saame teada, millised on enamlevinud silmapõhjahaigused ja nende sümptomid, milliste haiguste algus on hiiliv, millised nõuavad aga kiiret sekkumist ning miks teatud vanusest alates ei piisa töötervishoiuarsti või optometristi nägemiskontrollist, vaid tuleb käia silmaarsti juures. Lisaks selgub, mis on Eestis tööealiste seas TOP 1 silmapõhjahaigus ning kuidas oma silmi ja nägemist ise korrektselt kontrollida.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Lähenevad eurovalimised viivad poliitika teemade juurde. Saatejuht Indrek Lepik istub maha poliitikavaatleja ja meedia asjatundja Erik Mooraga, et saada sotti Ühiskonnauuringute Instituudi ja Isamaa erakonna vahelistest varjatud suhetest.

Suure finantskriisi aegse rahandusministri Jürgen Ligiga püüab ta aga otsida ajaloolisi õppetunde, mis aitaksid valitsusel raskel ajal riigirahandus korda saada. Ning konsultatsiooniettevõtte Miltton New Nordics kaasasutaja ja tegevjuht Annika Arras räägib, mis eristab välireklaamis seekordseid eurovalimisi varasematest.

