Prantsusmaa tahab Eesti abiga Hiinale ja USA-le vastu astuda

Poliitilisel tasandil on Eesti ja Prantsuse suhted lähedased, nüüd loodavad ettevõtjad sama majanduse vallas. Foto: Reuters/Scanpix

Prantsuse tööandjate nimel Euroopas lobistav Fabrice Le Saché usub, et kui Euroopa jääb 27 omaette nokitsevaks rahvusmajanduseks, ootab meid üksnes vaikne surm.

Me pole ülbed, me pole monopolistid, me pole Napoleon, ütleb Prantsuse suurima tööandjate liidu MEDEF asepresident Fabrice Le Saché. Ta on Euroopas turneel, nagu paljud teisedki suurriikide mõjuisikud, et eurovalimiste eel luua sarnaselt mõtlejatega koalitsioone. Sest lähevad valimised üht- või teistpidi, Euroopat ootavad ees suured muutused.

“Me tahame, et Euroopa läheks teise suunda, kui ta on viimase viie aasta jooksul liikunud,” ütleb Le Saché oma hinnangu. Vähem regulatsioone ja aruandlust, rohkem ühisturgu, aga selle hinnaga, et suured võiksid kasvada veelgi suuremaks, tahab ta.

2019. aastal keelas Euroopa Komisjon ära kahe hiiu liitumise: sakslaste Siemensi ja prantslaste Alstomi. Konkurentsivolinik Margrethe Vestager oli oma hinnangus ühemõtteline: kuna mõlemad ettevõtted on raudteeveeremi ehitamises oma riigi tipud, tähendaks liitumine konkurentsi vähenemist ja lõpptarbijatele kõrgemaid hindu.

Le Saché ütleb aga, et pilt on täiesti pahupidi: “Turg pole Euroopas, turg on globaalne.”

Ta toob näite Hiina konkurendist CRRCst, mis on Siemensist ja Alstomist neli korda suurem. “CRRCd subsideerib täielikult Hiina riik, neil on koduturul monopol ja meie juurde tulevad nad dumpingut tegema.”