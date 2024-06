Tagasi 28.06.24, 12:37 Hanno Pevkur loobus Reformierakonna juhiks kandideerimisest Reformierakonna järgmiseks esimeheks ja peaministriks võib suure tõenäosusega saada kliimaminister Kristen Michal, tema seni eeldatud konkurent kaitseminister Hanno Pevkur loobus kandideerimast.

Hanno Pevkur loobus Reformierakonna juhiks kandideerimisest

Foto: Liis Treimann

Pevkur teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et on otsustanud mitte kandideerida Reformierakonna esimeheks. Ta tõi põhjenduseks käimasoleva sõja Venemaa ja Ukraina vahel ja et “selles olukorras ei vaja Eesti valitsuskriisi ja poliitilist kähmlust.”

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun