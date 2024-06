Tagasi 29.06.24, 12:15 Appi, me peame oma ettevõtte küberturvalisuse üle vaatama?! Millised on uued euroreeglid? Tegelikult pole need nii uued midagi. Kes vähegi peavad küberturvalisusega oma ettevõttes arvestama, on ehk juba kuulnud kõlava nimega termineid NIS 2, DORA, E-ITS või kas või ISO 27001.

Uute reeglitega tuleks ettevõtetel juba praegu end kurssi viima hakata.

Foto: Panthermedia/Scanpix

Kui see tundub teie ettevõtet mitte puudutavat, siis kindlasti on teil kas kliente või partnereid, keda see mõjutab või puudutab. Tasub ennast igal juhul kursis hoida, nii reatöötaja kui ka ettevõtte juhina.

