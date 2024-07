Tagasi 03.07.24, 17:20 Raadiohommikus: ettevõtete tehinguturust, ettevõtluskontost ja automaksust Neljapäevases raadiohommikus tuleb juttu ettevõtlusest, tehingutest ja automaksust.

Risto Vahimets räägib raadiohommikus tehinguturust.

Foto: Raul Mee

Äripäevas on ilmumas värske ülevaade suurematest ettevõtete ostmistest ja müükidest. Räägime Ellex Raidla vandeadvokaadi ja M&A tehingute eksperdi Risto Vahimetsaga, millised muutused toimusid esimesel poolaastal ettevõtete omanikeringis, kuidas on tehinguturu aktiivsus majanduslanguse kontekstis muutunud ning kust leida häid ostu- ja müügimõtteid.

Riik soodustab uuest aastast ettevõtluskonto kasutamist, kaotades kõrgema, 40protsendilise tulumaksumäära. Mis täpsemalt muutub ning kui palju on loota ettevõtjate hulga kasvu, arutame LHV digipanganduse juhi Margus Hollandiga. Juttu tuleb ka ettevõtluskonto eelistest ja puudustest võrreldes osaühingute või teiste äriühingutega.

Riigikogus on endiselt arutlusel automaksu eelnõu, mida on kritiseerinud nii opositsioon kui parlamendivälised Parempoolsed. Viimased on seisukohal, et praegu kavandatav maks karistab uute ja keskkonnasõbralikumate sõidukite kasutuselevõttu. Milline oleks alternatiiv, uurime Parempoolsete juhatuse liikmelt Indrek Lubergilt.

Raadiohommikut veavad Indrek Mäe ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 “Jätkusuutlik ja roheline”. Saates räägime, kuidas kestlikult korraldada kaubanduskeskuse tegevust. Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm räägib, millistest jätkusuutlikkuse printsiipidest keskus lähtub nii uusi arendusi plaanides kui ka koostööprojekte valides.

Pakkudes linnaelanikele mugavat ajaveetmiskohta koos vajalike teenustega, on keskuse jaoks üheks prioriteediks loodusega arvestava ja linnaruumi rikastava keskkonna pakkumine ja loomine. Tiia Nõmmega vestleb saatejuht Esme Kassak.

11.00–12.00 “Poliitikute töölaud”. Viimase kolme valitsuse eesotsas on olnud Kaja Kallas. Tema Euroopasse suundumise eel võtab politoloog Tõnis Leht saates kokku, millised on olnud Kallase juhitud valitsused, milles õnnestuti ja kus mindi alt.

Lehega räägime Kallase suhtlusstiilist ja kriitikataluvusest. Arutame tema ministritevaliku üle ja räägime skandaalist, mis on tõmmanud pidurit ka eelarve tasakaalu suunas liikumisele.

Luminori ökonomisti Lenno Uuskülaga räägime pikemalt valitsuse majanduspoliitikast.

Saatejuht on Eget Velleste.

12.00–13.00 “Rohepöörde praktikud”. Saates on võimalus kuulata juunikuisel Äripäeva arvamusliidrite kogunemisel toimunud rohepöördeteemalist debatti, kus vastamisi olid investeerimisekspert Peeter Koppel ja kliimateemade asjatundja Erik Moora. Nende vestlust modereeris Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 “Autojutud”. Igal aastal kogunevad mitusada tuhat inimest koha peale ja kümned miljonid ekraanide ette, et jälgida, mismoodi hulk autosid ööpäev läbi ringiratast tiirutavad. Jutt käib Le Mansi 24 tunni sõidust Prantsusmaal, mis on maailma üks kuulsamaid võidusõite.

Tänavune spektaakel etendati 15. ja 16. juunil, äärmiselt tihedaks kujunenud mõõduvõtu võitis Ferrari. Eestlasi on Le Mansil startinud seni üks – Martin Rump.

Saates arutletaksegi Le Mansi maagia üle pikemalt, saatejuht Karl-Eduard Salumäe vestluskaaslaseks on kestussõitude fänn Sulev Ladva. Neljal korral Le Mansi 24 tunni sõidul kohal käinud Ladva kinnitab saates, et niisugusel võiduajamisel tõepoolest kogu aeg juhtub midagi, ning jagab näpunäiteid, millele pöörata tähelepanu, et saada pealtvaatajana maksimaalne elamus.

15.00–16.00 “Teabevara tund”. Seekordses saates räägime ehituse teemadel: looduskaitsealal tegutsemisest, keskkonnamõjudest ja nende hindamisest, samuti juurdepääsuteedest, rohevõrgustikust ning riigimaanteest.

Juttu tuleb ka ehituse valdkonna viimase aja tähtsamatest kohtulahenditest. Stuudios on õigusbüroo Laesson & Partnerid juht, jurist Tuulikki Laesson. Saadet juhib teabevara projektijuht Külli Seppa.

