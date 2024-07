Alates 2023. aasta jaanuarist on kosmeetikatoodete import Venemaalt Euroopa Liitu keelatud – see on kaheksanda Venemaa-vastaste sanktsioonide paketiga vastu võetud meede. Piirangud puudutavad pikka nimekirja tooteid, sealhulgas populaarseid kreeme ja hambapastasid, kirjutab Delovõje Vedomosti.