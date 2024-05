Varuosad reisipagasis: kuidas smugeldamine Vene reisilennukeid õhus hoiab

Reisilennukite varuosade import on Venemaal sanktsioonide mõjul kokku kuivanud, lennufirmad on leidnud aga uusi viise, kuidas komponente üle piiri toimetada.

2022. aasta juulis leidis Moskva Vnukovo lennujaama personal ühe reisija pagasist ebahariliku eseme: seadme, mida insenerid nimetavad „lennuandmete inertsiaalseks viiteseadmeks“ (ADIRU).

Tänapäevased reisilennukid on pungil täis keerukat tehnoloogiat ja vaid vähesed seadmed on õrnemad sellest peenest elektroonikast, mis kasutab lennuki manöövrite jälgimiseks güroskoope ja kiirendusmõõtureid.

Tolliametnike esitatud dokumentide kohaselt kaalus seadeldis 11 kilogrammi ja selle väärtuseks hinnati 40 000 dollarit. Seadme adressaadiks oli Venemaa suuruselt teine lennufirma S7.

Sealjuures polnud tegu üksikjuhtumiga. 2022. aasta lõpuks deklareeriti Moskva lennujaamades veel 10 ADIRUt, mis toimetati reisijate pagasis S7-le.

Pagasikaubandus on hea näide neist ebatavalistest tarnekanalitest, mida Vene lennufirmad on olnud sunnitud kasutama alates 2022. aasta veebruarist, kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Ulatuslike sanktsioonide ja ekspordikontrolli tingimustes on nad pidanud leidma uusi viise komponentide hankimiseks, et oma lennukeid töös hoida.