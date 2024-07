Tagasi 12.07.24, 09:50 Saksa tehisaru idufirma paiskab Eestisse 70 miljonit eurot Saksamaa tehisintellekti kaitsetehnoloogia ettevõte Helsing investeerib laienemise käigus järgmisel kolmel aastal oma Eesti harusse 70 miljonit eurot.

Saksa idufirma Helsing kaasasutaja ja tegevjuht doktor Gundbert Scherf kohtumisel Eesti peaministri Kaja Kallasega.

Foto: Helsing

Saksa idufirma teatas, et asutab siia äriühingu Helsing Estonia, et suurendada tegevust ja kohalolu Balti regioonis. Strateegiline laienemine on seotud ettevõtte eesmärgiga tagada heidutus ja kaitse NATO idatiival, teatas ettevõte. Lisaks soovivad sakslased tagada Balti kaitsetööstuse varustatuse kaasaegse tehisintellekti võimekustega.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun