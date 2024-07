Tagasi 14.07.24, 17:36 Raadiohommikus: Trumpi atentaat, kaitsetööstuse suurinvesteering ja soovitused valitsusele Esmaspäeval räägime raadiohommikus Donald Trumpile tehtud atentaadi mõjust, 70 miljoni euro jõudmisest Eesti kaitsetööstusesse, aga jagame ka nõuandeid uuele valitsusele.

USA presidendikandidaati Donald Trumpi tulistati laupäeval toimunud kampaaniaüritusel.

Foto: AP/Scanpix

Kuidas Donald Trumpile tehtud atentaat mõjutab USA valimisi ja maailmapoliitikat tervikuna? Arutame teemat Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga.

Eesti majandus ei saa kuidagi hoogu sisse ja riigi rahandus on korrast ära. Millist väljapääsu olukorrast näevad ettevõtjad ja mis nõu annaksid nad uuele valitsusele? Raadiohommikus lahkab teemat Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Kaitsetööstusettevõte Helsing kaasas äsjases rahastusringis 450 miljonit eurot, millest 70 miljonit eurot jõuab ka Eestisse, et avada siin kontor ja investeerida siinsetesse kaitseprojektidesse. Raadiohommikus avab teemat Eesti kaitsetööstusettevõte SensusQ tegevjuht ja Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu nõukogu liige Marko Kaseleht.

Esmaspäeva hommiku saatejuht on Hando Sinisalu ja uudiseid toimetab Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00-12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil on finants- ja investeerimisnõustaja Redgate Capitali partner Valeria Kiisk. Ta annab valitsusele nõu, kuidas majandus üles äratada ja mida õppida selleks väga heal tasemel majandusega Leedult. Samuti selgitab Kiisk, miks rahakad investorid on Eestist pagenud ning juttu tuleb ka sellest, kas tasub osta riigivõlakirju, kui need jaeinvestorile kättesaadavaks saavad. Saadet juhib Marge Ugezene.

12.00-13.00 “Tööandjate tund*”. Saates tuleb juttu bürokraatia vähendamisest Eesti majandusruumi konkurentsivõime kasvatamiseks, aga ka maksukeskkonna ettenähtavusest, töötajate puuduse leevendamisest ja ambitsioonist. Lisaks räägime ka sellest, kuidas olla investoritele atraktiivne agressiivse naaberriigi kõrval.

Saates on külas Argo Luude, Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ja Cramo Eesti juht Remo Holsmer. Saadet juhib Rivo Sarapik. Saade oli esimest korda eetris tänavu veebruaris.

13.00-14.00 “Teeninduse teejuht”. Saates võtame vaatluse alla kliendi teekonna kaardistamise ja selle, kuidas sellel teekonnal kliendi ootustele vastata. Selleks oleme saatesse kutsunud teenusdisaineri Mari Arnoveri ja Tele2 Eesti müügikoolitaja Veiko Reimandi, kes jagavad kuulajatele praktilisi nõuandeid.

Teeme täpsemalt juttu, milliseid meetodeid kliendi teekonna kaardistamisel kasutada, millised peaksid olema tiimi rollid ja kuidas teekonda ka testida. Saadet juhib Maarit Eerme.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete esmalt Pärtel-Peeter Pere rääkimas kliimakriisist ja raiskavast maakasutusest. Saate teises pooles tutvustab Andro Mänd seda, mida tähendab valglinnastumine ja milliseid probleeme see endaga kaasa toob.

Ettekanded on salvestatud tänavu mais toimunud Kinnisvaraarenduse konverentsil. Vestlust modereerib Lauri Leet.

