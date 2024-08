Tagasi 19.08.24, 13:36 Minister Tsahkna venitab trahvihoiatusest hoolimata majandusaruande esitamisega Möödunud aastal välihaiglate tootmises osaluse müünud Margus Tsahkna pole trahvihoiatusest hoolimata majandusaasta aruannet esitanud.

Endine kaitsetööstuse lobist ja praegune välisminister Margus Tsahkna Foto: Andras Kralla

“See seisab mingi tehnilise probleemi taga, aruanne ise on valmis muidu, ma usun, et see ilmub kohe pilti teile,” ütles kaitseminister Margus Tsahkna (Eesti 200) Äripäevale.

