Tagasi 19.08.24, 15:57 Pühad raadios: investor Mart Võrklaeva portfell, puitmajatootjad ja elamusturism Taasiseseisvumispäeval kõlab Äripäeva raadio eetris kolm värsket raadiosaadet. Teeme juttu rahandusministri investeeringutest, puitmajatootjate olukorrast ja elamusturismist ning sellega seotud trendidest.

Endise rahandusministri Mart Võrklaeva portfell on hetkel 75 000 euro suurune. Foto: Andras Kralla

Saatekava:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Endine rahandusminister ja praegune riigikogulane Mart Võrklaev on ka aktiivne investor. Saates tutvustabki ta oma portfelli ja räägib lähemalt enda investeerimisstrateegiast.

Saates uurime Võrklaevalt veel riigiettevõtete börsile tuleku kohta, samuti räägime kolmandast pensionisambast, julgeolekumaksust, võlakirjadest ja muudest investeerimisnippidest. Saadet juhib Helena Rantanen.

13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Saates on külas puitmajade tootja Timbeco juhatuse liige Tõnis Vaiksaar, kes räägib, millal võib sektoris tõusu näha ning kuhu on tootjad pööranud pilgu ära langenud turgude asemel.

Sektori suur probleem on aga endiselt kvalifitseeritud tööjõud, sest kuigi inimesi on tulnud koondada, on häid inimesi liikunud sektorist välja ning uue tõusu ootuses tuleb juba praegu uute töötajate koolitamisega tegeleda. Räägime ka pikast vaatest ja ponnistustest tuua sektorisse häid inimesi juurde. Saadet juhib Teeli Remmelg.

15.00–16.00 “Turismitund”. Suve viimases saates keskendume elamusturismile. Sellest tõusuteel turismižanrist räägivad Hindreku talu perenaine ja Rabaresto eestvedaja Tuuli Klementa ning erisuguste ürituste korraldaja Olavi Andla.

Külalised usuvad, et eestlased on teatud mõttes elamusturismi teerajajad, kes on paljudele suurriikidelegi eeskujuks. Veel puudutasid ettevõtjad seda, kuidas elamusturism nende ellu tuli ja milline on olnud senine ettevõtlusteekond. Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

