Tagasi 31.08.24, 18:46 Toomas Luman: maksud enamasti ei toeta majandust Kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees ja ehituskontserni Nordecon üks suurematest omanikest Toomas Luman pidas ärihooaja avaüritusel oluliseks arutleda Eesti maksu- ja hariduspoliitika üle.

Toomas Luman Foto: Andras Kralla

Luman rääkis laupäeval Eesti mereväe baasis toimunud üritusel, et iga maks tähendab seda, et raha viiakse majandusest välja, et seda poliitiliste vaadete alusel ümber jaotada. “Mis kahjuks enamasti ülemäära efektiivne või majandust toetav tegevus muidugi ei ole. Ja nii ongi selge, et maksukoormuse suurendamise võrra jääb ettevõtlusel võimalusi investeeringuteks ja arenemiseks vähemaks,” selgitas ta kaubanduskoja liikmetele.

