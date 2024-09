Tagasi 04.09.24, 17:07 Raadiohommikus: riigivõlakirjadest, airBalticust ja sporditurismist Neljapäevases raadiohommikus arutame riigivõlakirjade emissiooni üle. Kas 200 miljonit märgitakse täis, mis juhtub siis, kui huvi selles mahus puudub, kas võlakiri on börsil hiljem likviidne? Need on vaid mõned küsimused, millele otsime vastuseid koos SEB kapitaliturgude maakleri Erik Lauriga.

Neljapäevases hommikuprogrammis on külas Eesti jalgpallikoondise fännid. Foto: Raul Mee

airBaltcu IPO kohta saabub üha rohkem detaile. Mis on praeguseks teada ning kas tegemist võiks olla väärt investeerimisideega, arutleme investor Ivar Mägiga. Samuti uurime Mägilt, kas ta teisi käimasolevaid emissioone, nagu riigivõlakirjad või Modera märgib ning miks.

Investeerimise kõrval väärtustatakse üha enam emotsionaalset dividendi. Viimast leitakse mh reisimisest, täpsemalt sporditurismist. Kuna neljapäeval algab Eesti jalgpallikoondise jaoks uus Rahvuste Liiga hooaeg, uurime fännidelt, kes on kohal igal Eesti kodu- kui võõrsilmängul, kui palju emotsionaalse dividendi korjamine sellisel viisil rahaliselt maksab. Stuudios on Eesti koondise toetajad, kes elustavad ühtlasi neljapäeval ajaloo unustusse vajunud mängueelse fännirongkäigu – Jalgpallihaigla liikmed ning eestvedajad Rando Kikkas ja Raimo Tropp.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Fookuses: tark tööstus”. Eesti Rohetehnoloogia Liit teatas hiljuti, et võtab fookuse puhta tööstuse arendamisele. Saates on külas Eesti Rohetehnoloogia Liidu tegevjuht Kädi Ristkok ning liidu nõukogu esimees ja Sunly Future Venturesi juht Erki Ani, kellega räägime liidu järgmistest sammudest, kliimaseadusest, rohetehnoloogia hetkeolukorrast, väljakutsetest ja võimalustest.

Ani räägib saates, et rohetehnoloogia konkurentsiolukord on tihe ja käimas on võidujooks, kus ka Eestil on palju võita. Saadet juhit Harro Puusild.

13.00–14.00 “Ruutmeetrite taga”. Saates räägime korterite üüriturust ning külas on üürimaju arendava ja opereeriva Lumi Kapitali partner Martin Rekkor, kes analüüsib üüriturgu nii investori kui ka üürihuvilise vaates.

Lumi Kapitali investeeringute, tootluste ja üürimajade kõrval annab Rekkor nõu ka kinnisvaras tegutsevatele väikeinvestoritele.

Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 “Kultuur veab majandust”. Saates tuleb taasesitamisele möödunud aasta lõpus eetris olnud saade.

Saates räägime viimase PÖFFi majandusmõjudest ja kultuuri potentsiaalist majandust turgutada. Neil teemadel ja lisaks PÖFFi käekäigust räägime sündmuse peakorraldaja Tiina Lokiga.

Loki kõrval jagab Tallinna kultuurseima hotellli Nordic Hotel Forumi juht Feliks Mägus ettevõtjate vaadet kultuuri toetamisele.

saatejuht on Eget Velleste

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Otselingi kuulamiseks leiab siit.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun