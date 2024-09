Tagasi 08.09.24, 14:37 Nädala lood: rikkad said ka raskel ajal rikkamaks, investor Toomas aga vaesub Selle nädala keskmes oli Äripäeva “Rikaste TOP”, kuid lugejad janunesid ka väikeettevõtjate edulugude järele.

30aastane Markus Villig on üks Eesti kolmest miljardärist. Foto: Raul Mee

Kauaoodatud Eesti rikkaimate inimeste edetabel jõudis sel nädalal lugejateni ja uurimist-puurimist oli seal omajagu.

Kolm kohalikku miljardäri pidi leppima sellega, et sel korral jäid nad mõnesaja miljoni võrra vaesemaks. Ent suures pildis ajasid multimiljonärid juba olemasolevale rikkusele veel kuhja peale

Edulugu innustab

Linnasaar ise ei mõtle sellele, et ta on Eesti kõige edukamate ettevõtjate seas. Ta peab edukuse näitajaks seda, et inimene oskab hoolida teistest ja temast hoolitakse. “Siis on juba pool elutööd tehtud. Aga raha – loomulikult see loob võimalusi juurde, aga see ei ole omaette eesmärk,” näeb ta.

Oma jõukust jagub tal investeeringuteks teistessegi sektoritesse, nõnda nagu paljudel teistel rikkust kogunud eestlastel. Viimastel aastatel ongi kohaliku kapitali osatähtsus majanduses oluliselt kasvanud

Kuidas ettevõtjatelt ikkagi maksutulu kogutakse?

Nädala kandev poliitikateema oli jätkuvalt ettevõtjate maksustamine, mis paistab olevat pärast mitut ettepanekut mingit sort vahefinišisse jõudnud.

Kõige viimase ettepanekuna käis rahandusminister Jürgen Ligi laualt läbi nn riigilõivu idee, kus kasumi- või palgafondimaks oleks asendatud bilansimahu pealt makstava kümnisega. Mees, kes on Ligile neid ettepanekuid kõrva sosistanud, on kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts

Poliitika ja kohtuvõimu ristumispunkt

Lõppevast nädalast leidis huvitavat lugemist ka poliitika vallast, õieti sealt, kus see kohtub Eesti õigussüsteemiga.

Igaühel on omad selgitused, miks ärimees erakonnas nii prominentset rolli mängib: “Parvel Pruunsillaga seob mind see, et ta on väga isamaaline inimene, kes on väga palju toetanud isamaalist mõtlemist, perepoliitikat, jätkusuutlikkust, keelepoliitika säilimist. Oleme seepärast suhelnud, kirjavahetuses olnud,” selgitab üks loo tegelastest.

Veelgi omapärasem on aga samuti Eliisa Matsalu-Alaküla sulest ilmunud “Altkäemaks ja armusuhe: poliitik surus valitsuses läbi ettevõtjast silmarõõmu ärihuve” , mis dokumenteerib Martin Helme rahandusministri ajal tema nõunikuks olnud Kersti Krachti suhet ärimees Toomas Tammega.

„Sõbrad päris ei kallista ja musita, mida meie Toomasega teeme,“ ütles Kracht. Loost selgub, kuidas omamoodi armulugu vähemasti prokuratuuri süüdistuse järgi korruptsioonini viis.

Veel lugemist

Lugejatele läks väga korda ka kohalikul telekomiturul toimuv, sest Telia teade Eestis töökohtade koondamisest oli üks selle nädala loetumaid lugusid. Avalikus arutelus kiiresti tragikoomilise varjundi saanud järgmise päeva teade Telia teenuste ajutisest katkemisest üksnes rõhutas telekomifirma tegevuse kaalukust.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun