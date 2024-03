Äripäeva arvamusliider: kohaliku kapitalita oleksime tõesti hädas

Valeria Kiisk arvab, et see ongi loogiline, kuidas kohalik kapital ise Eesti turul suuremat rolli mängib. Foto: Raul Mee

Eestlased ostavad väliskapitalilt järjepanu ettevõtteid välja, aga mis on selle taga? Lisaks: kas Jüri Mõisal oli õigus ja mil määral kõlab maailmas Ida-Euroopa hääl?

Pensionifondid müüvad Tallinna börsi ettevõtteid, Ülemiste ja Viru keskus läheb väliskapitalilt kohalike kätte, tööstusettevõtete juhid ostavad ärid välisomanikelt tagasi ja toidutööstuski on taas eestlaste käes. Tore küll, 1990. aastatel “läks kõik rootslaste-soomlaste kätte”, aga miks nad nüüd siis lahkuvad?

“Olukord oleks väga raske, kui oleksid välisinvestorid, kes soovivad lahkuda, ja poleks kohalikku kapitali – siis oleksime hädas,” ütleb Redgate Capitali partner Valeria Kiisk. Kuid ta ei kuuluta kaugeltki lõpu saabumist – vastupidi, tema sõnul on hea, et eestlastel on lõpuks endal raha omanik olla.

Kiisk rõhutab, et paanikat ju pole, sest välisinvestor ei lahku kaugeltki ükskõik mis hinnaga. Pigem on ajaloolistel omanikel – soomlastel, rootslastel, sakslastel – koduturul seis piisvalt kehv, et piiride taha rahapaigutamine pole prioriteet.

Just sellest sel nädalal räägimegi: kas Euroopas valitseb sõjahirm ja “idatiib” jääb tõmbetuulte kätte või vastupidi, Eesti majandus on astumas järgmisse arenguetappi, kus prioriteet on innovatsioon. Ning eriti hea, kui seda veab siis ka veel kohalik kapital.

Saate teises pooles selgitab regionaalminister Madis Kallas, kuidas tema töötab selle nimel, et maal elu õitseks. Kallase sõnul näitab juulikuu, kus “kõik elavad seal, kus päriselt tahavad”, et eestlane on ikka maarahvas ja tahab palja jalaga rohelise muru peal lipata. Ja sestap tuleb aktiivse regionaalpoliitikaga sellele kaasa aidata.

Delfi Meedia uurivat ajakirjandust vedav Holger Roonemaa selgitab aga, kuidas valmis rahvusvahelist tähelepanu pälvinud artiklite seeria “Kremli lekked” ning mil määral kõlab 2024. aastal ka suures maailmas Ida-Euroopa hääl.

“Äripäeva arvamusliidri” tegid valmis Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv ja saatejuht Indrek Lepik.