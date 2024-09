Konesko näitab investeerimisjulgust: ostsime uue tehase

Ettevõtte juht Mart-Järvo Hirtentreu rääkis ettevõtte praegusest olukorrast ja tulevikuväljavaadetest Äripäeva raadios.

Konesko majandustulemused on olnud muljetavaldavad, vahendab Äripäeva teemaveeb Tööstusuudised . Hoolimata sügisesest küberrünnakust, suutis ettevõte oma käivet kasvatada 10% ning kasum kahekordistus, ulatudes ligi 8,5 miljoni euroni. Kuigi müügitulu jäi 100 miljoni euro piiri lähedale, kinnitab Hirtentreu, et möödunud aasta oli nende jaoks edukas. Edu taga on mitu tegurit: efektiivsemad tootmisviisid, rohelise energia kasutuselevõtt ja strateegiline laienemine välisturgudele.