Tagasi 30.09.24, 17:22 Raadiohommikus: teatrite rahastamisest ja kasumi maksustamisest Äripäeva raadio teisipäevane hommikuprogramm keskendub kultuuri ja taaskasutuse kõrval ka logistikaärile ja kasumi maksustamisele.

Hommikuprogrammis on külas kinnisvarainvestor ja maksukoolitaja Peeter Pärtel. Foto: Liis Treimann

Äripäeva juhtkirjast tõukudes teeme telefoniintervjuu kultuuripoliitika ja teatrite rahastusmudelite teemal kultuuriministeeriumi kantsleri Kristiina Alliksaarega.

Ettevõtetele rakenduvast kasumimaksust räägime kinnisvarainvestori ja maksukoolitaja Peeter Pärteliga.

Inimeste tarbimisharjumuste muutumisest ja taaskasutusest kõneleme MTÜ Uuskasutuskeskuse tegevjuht Katriin Jüriskaga ning logistikaäri olukorda valgustame Balti Logistika operatsioonide ja riigijuhi Greete Orgusaarega.

Hommikuprogrammi veavad Kristjan Kurg ja Lauri Leet.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00‒12.00 “Investor Toomase tund”. Pea kolm aastat on möödas taastuvenergiatootja Enefit Greeni börsidebüüdist. “Investor Toomase tunnis” heidame pilgu ettevõttele, mis IPO käigus liigutas investeerimismaastikul praktiliselt mägesid ja sidus endaga üle 60 000 jaeinvestori.

Korralikule börsirallile vaatamata on nüüd Enefit Greeni aktsia hind tagasi alguspunktis, majandusnäitajad jäävad prognoosidele alla, ettevõttes puhuvad uuemad tuuled – vahetuvad juhid ning investorid on ärevil.

Püüame uurida, kes on praegu muutuste juhtimise eesotsas ning kas rahvaaktsiast on saanud investoritele pigem rahvavaenlane või siiski tulevikku suunatud potentsiaalikas investeering.

Saate külaline on Enefit Greeni tegevjuhi kohustusi täitev juhatuse liige Andres Maasing.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00‒14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”. Saates tuleb juttu e-ostleja tarbijapsühholoogiast ehk sellest, mis praegu mõjutab tarbijaid ostma ja kui hästi kasutab e-kaupmees neid võimalusi ära. Selleks oleme saatesse kutsunud käitumisteaduste eksperdi Heidi Reinsoni.

Saates saavad vastused ka küsimused, mis praegu päriselt tarbijaid mõjutab, kuidas hinnad ja reklaam mõjutavad ostlemist, kuidas muuta vaatamised ostuks ja kui lihtne on tarbijakäitumist muuta. Lisaks arutletakse selle üle, kuidas tehnoloogiline areng mõjutab tarbijakäitumist ning kuidas võidelda ostust loobumise vastu ja kas lojaalsus kui selline üldse eksisteerib.

Saadet juhtis külalissaatejuht DPD Eesti müügi- ja turundusdirektor Janek Kivimurd.

15.00‒16.00 “Töö ja palk”. Oktoobrikuu esimeses saates on külas coach ja juhtimiskoolitaja Ruti Einpalu ning juttu tuleb aktiivsest kuulamisest.

Mispoolest see erineb tavalisest kuulamisest, mis kasu on sellest juhile ja kuidas seda praktiliselt rakendada? Mis on aktiivse kuulamise juures kõige raskem ja mis on kõige sagedasemad vead, mida kuulates tehakse?

Vestlust veab Personaliuudiste juht Helen Roots.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

