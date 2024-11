Tagasi 21.11.24, 06:00 “Tahtsin teha midagi teistsugust.” Hoo sisse saanud pitsafrantsiis läheb juba kolmandasse linna Venemaalt alguse saanud kaubamärgi all tegutsev pitsakoht, mida peavad Viktor Ivanov ja Žanna Ivanova, elas üsna edukalt üle koroona, energiakriisi, inflatsiooni ja isegi teeremondi Tallinnas, nüüd valmistub Dodo Pizza uueks raputuseks – maksutõusuks.

„Maksutõus lööb muidugi hindade pihta,“ ütleb Dodo Pizza juhatuse liige Viktor Ivanov. Foto: Jelena Tsenno

“Meil on kõik normaalne,” ütles ettevõtte üks asutajaid ja juhatuse liige Viktor Ivanov. “Käive kasvab, kuid see on osaliselt inflatsiooni tagajärg.”

Ta tõdes, et tänavu oli Gonsiori tänava ehituse tõttu muidugi tavapärasest vähem külastajaid. “Kuid kuna olulise osa meie müügist moodustab kohaletoimetamine, elasime selle üsna kergelt üle,” rääkis Ivanov Delovõje Vedomostile. Kokku on ettevõttel kolm müügipunkti Tallinnas ja üks Pärnus. Praegu käib pitsakoha ehitus Tartus, lisas ta.

Aga miks selline järjekord: kõigepealt Pärnus, siis Tartus?

Algul oli meil plaan avada koht Tallinnas ja veel kolmes linnas korraga: Pärnus, Tartus ja Narvas. Edasi aga sõltus kõik sellest, kas heas asukohas on vabu ruume. Pärnus meil lihtsalt vedas: kohe peatänaval oli hea pakkumine. Tartus aga otsisime aastaid ruume. Seal – see on minu oletus – mõjutasid koroonaviiruse ajal kehtestatud piirangud restoraniäri oluliselt vähem kui Tallinnas. Tallinnas panid paljud kohvikud uksed kinni ja kuidagi hakkas kohe vabu kohti tekkima. Tartus aga alles sel aastal.

Alustame päris algusest, kuidas otsustasite pitsaga tegelema hakata? Teie ettevõtte nimi on Vip Shop …