Tagasi 01.12.24, 14:00 Raadiohommikus: turismisektori raputustest ja Lääne-Viru renoveerimisbuumist Esmaspäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb juttu reisibüroode käekäigust, e-residentsuse muredest ja rõõmudest, Lääne-Virumaa renoveerimisest ja Rakvere kinnivaraturust ning Eduka Eesti arvamuskonkursist.

Hommikuprogrammi tuleb külla Reisieksperdi juht Sven Lõokene. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Mõne päeva eest teatas reisikorraldaja Kon Tiki, et lõpetab tegevuse ning nende kliendid jäid Keenias asuvasse hotelli lõksu. Kas juhtum ilmestab laiemalt reisikorraldajate raskusi ja kuidas saavad kliendid end selliste olukordade eest kaitsta, uurime kell 7.35 reisikorraldaja Reisiekspert osanikult ja juhatuse liikmelt Sven Lõokeselt.

Kell 8.05 tuleb stuudiosse e-residentsuse programmi tegevjuht Liina Vahtras, kellelt uurime, mis on programmist 10 aastaga saanud, milline on keskmine e-resident, mida riik sellest võitnud on ja kuidas kaasnevaid riske maandatakse.

Tänavuse kortermajade rekonstrueerimise toetuse Lääne-Virumaa vooru raha sai otsa vähem kui tunniga. Kell 8.35 uurime maakonnas tegutseva ehitusettevõtte Revin Grupp eelarvestusosakonna juhilt Mikk Jalakult, kui suure tööampsu nemad loodavad renoveerimisest saada ja mis toimub Rakvere uusarenduste turul.

Algas arvamuskonkursi Edukas Eesti uus hooaeg. Kell 9.05 kuuleme, kuidas on eelmise hooaja võitja Martin Villig oma ideed edasi arendanud. Lisaks teevad Äripäeva arvamustoimetajad Neeme Korv ja Karl-Eduard Salumäe ülevaate, mida uut on oodata tänavuselt konkursilt.

Hommikuprogrammi teevad Kristjan Kurg ja Joonas-Hendrik Mägi.

9.50–10.00 “Obskuurne majandus”. Informatsioon on ajule mõnus. Meie aju ongi ehitatud selliselt, et see tahab teada uusi asju. Seega pole ime, et inimesed muutuvad kergesti nutisõltlasteks.

Tänu nutiseadmetele saame kätte kiiresti ja lihtsalt ning tohutul hulgal bitte, ilma et me peaksime nägema palju vaeva. Lapsevanemad ja kasvatusteadlased on tähele pannud, et lapsed tarbivad nii palju meediat, videoid ja muud sellist, et see on lausa enneolematult pöörane. Näiteks on juba 8-aastaste seas täiesti tavaline nähtus tarbida korraga kaht ekraani ja selle mõjust pole meil tegelikult aimugi. Kuulake täpsemalt saatest “Obskuurne majandus”.

Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 “Portfelli kasvuplaanid”. Saates räägime investorite seas populaarse dividendiaktsia Tallinna Sadama plaanidest. Ettevõtte finantsjuht Andrus Ait toob välja Tallinna Sadama lähiaastate suurimad kasvumootorid, millega plaanitakse muuta nii Tallinna kesklinna ilmet, luua uus tugev ärisuund Paldiski sadamale, suurendada Muuga sadama mahte ning kõige selle juures tagada investoritele head tootlust.

Lisaks tuleb saates juttu USA presidendivalimiste mõjust kaubamahtudele, liitlasvägede kohalolust ja muutustest energeetikamaailmas ning kuidas see võiks tuua Tallinna Sadamale kasu.

Saatejuht on Simo Sepp.

11.00–12.00 “Kuum tool”. Saatekülaline on Aqva spaahotelli tegevjuht ja mitme toidukoha omanik Roman Kusma, kellega räägime turismi- ja toitlustusäri hetkeseisust ja järgmise aasta väljavaadetest, Viljandisse uue spaahotelli rajamisest ning valitsuse katsetest lükata Eesti majandus tõusule.

Saatejuht on Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 “Tööandjate tund”. Eesti majandus on jätkuvalt languses. Kas oleme jõudmas põhja ja edasi saab vaid üles tõugata ning mis on uue kasvu eeldused, sellest kõnelevad saates Tele2 Eesti juht Margus Nõlvak, Stoneridge Electronicsi tehase juht Ardo Asperk ja Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe.

Saates tuleb juttu sellest, mida teevad ettevõtjad ja mida saab teha riik konkurentsivõimelise majandusruumi loomiseks, ambitsiooni puudumisest ja selle leidmisest, energia hinnast, Eesti majanduse kasutamata võimalustest, hoiakutest ettevõtluse suhtes, inseneride puudusest, bürokraatia vähendamisest ja paljust muust.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 “Teeninduse teejuht”. Saates vaatavad eksperdid sisse kliendikogemuse valdkonda ning arutavad, miks on kliendikogemus oluline ja kuidas viia ettevõttes kliendikogemust uuele tasemele.

Kas ja kuidas on kliendikogemus seotud erinevate osakondadega, sh klienditeenindusega? Miks organisatsioonid peaksid sellega tegelema ja kui palju on viimastel aastatel sellele tähelepanu pööratud? Kes vastutavad ettevõttes kliendikogemuse eest? Millised on kliendikogemuse tagasisidestamise võimalused ja kui levinud need on? Kuidas tagasiside aitab kliendikogemust täiustada? Kuidas alustada kliendikogemuse parendamist? Millised on kliendikogemuse juhtimise strateegiad?

Saates jagasid enda kogemusi ja mõtteid Tele2 Eesti kliendikogemuse juht Meril Lugima ja Megaforti personalijuht Karneliia Press.

Saadet juhib Alyona Stadnik.

15.00–16.00 “Lavajututud”. Saates kõlavad ettekanded Pärnumaa kõige edukamate ettevõtete konverentsilt. Esmalt räägib majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, kuidas aidata Eesti majandus uuesti tõusuteele.

Saate teises pooles tuleb juttu küberturvalisusest. Oma kogemusi ja teadmisi jagavad Telia Eesti küberturbe lahenduste arhitekt Kristjan Aljas ja Telia Eesti küberturbe lahenduste insener Holger Rünkaru. Ettekanne on suunatud just ettevõtete küberturvaliseks muutmisele.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

