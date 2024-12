Tagasi 07.12.24, 17:54 Aqva juht: kust tuleb nahaalsus öelda, et valitsus turgutab majandust Aqva spaahotelli tegevjuht ja mitme söögikoha omanik Roman Kusma ei usu, et järgmisel aastal hakkab Eesti majandusel paremini minema.

Aqva spaahotelli tegevjuht Roman Kusma ei usu, et järgmisel aastal läheb Eestis elu paremaks, sest valitsuse maksutõusud kägistavad ettevõtlust ning seetõttu pole ka võimalik töötajaid palgata ning palka tõsta. Fotol esitab Roman Kusma (seisab) Rakveres toimunud konverentsil küsimust tööstusminister Erkki Keldole. Küsimus puudutas riigi suurinvesteeringute toetust, mille suhtes on Kusma kriitiline. Loe täpsemalt intervjuust, kuhu on lisatud ka minister Keldo ettekanne. Foto: Andras Kralla

„Kust otsast peaks hakkama paremini minema? Ikka halvemaks läheb,“ ütles Kusma.

Arvestades seda, et järgmisel aastal koormab valitsus ettevõtteid ja inimesi uute maksudega, siis ei saa minna majandusel uuel aastal kuidagi paremini, näeb Kusma. Seetõttu on tal ka piinlik kuulata ministrite väiteid, et Eesti majandusel hakkab paremini minema.

Lisaks Eesti majanduse väljavaadetele rääkis Kusma intervjuus ka poliitikute ettevõtlust puudutavate otsuste tagajärgedest, Viljandi spaahotelli projektist, Altja kõrtsi järgmise suve plaanidest, Aqva spaahotelli selle aasta tulemustest, Lääne-Virumaa uuest brändist, Tallinna restoraniturust ning ka sellest, miks Oleg Grossi ettevõtetel praegu nii hästi läheb.

Järgneb intervjuu Roman Kusmaga.

Kas aastavahetuspaketid on Aqvas juba välja müüdud?