Tagasi 08.12.24, 17:10 Nädala lood: mündiäri lüpsab vanaema rahast tühjaks ja majatootja sai maksahaagi Sel nädalal kõnetas Äripäeva lugejaid enim lapselapse mure pealetükkivate mündimüüjate pärast, kellelt tema vanaema müntide ostmist lõpetada ei suuda. Tähelepanu tõmbasid ka majatootja mured suure kliendiga ning mitmed teised teemad.

Selline poolegrammine puhtast kullast meenemünt maksab 139 eurot, kulla kokkuostust saaks selle eest ehk 30-40 eurot. Müntide asjatundjad ei näe ka tulevikus mündi väärtusele kasvu. Foto: Liis Treimann

“Eesti Mündiäri on saatanast ja lüpsab mu vanaema juba vähemalt kümme aastat rahast tühjaks,” põrutab üle 90-aastase vanaema lapselaps. Kõrge eani töötanud vanaema, kellel varem ei olnud rahalisi raskusi, on nüüd sugulastele võlgu.

“Minu kasuemale on ta tuhandeid eurosid võlgu ja ilmselt on ta omadega miinuses veel rohkem,” arvab Kaisa (nimi muudetud, isik toimetusele teada), kes ütleb, et proovib olukorrast rääkides emotsioonid kõrvale jätta. See on talle raske, kuna münte, mida tema vanaema kokku ostab, peavad asjatundjad lihtsalt öeldes mõttetuteks.

“Aga 1500eurost Pätsi münti on ju vaja ja selle väärtus ajas kasvab,” ironiseerib lapselaps kurvalt. Kuid ei kasva. Tõenäoliselt ei näe isegi lapselapse silmad seda hetke, kus nende müntide pealt võiks tootlust teenida.

Skandinaaviat raputanud akutootja pankrot andis Harmetile maksahaagi

Moodulmajade tootja Harmeti üks lõppklient läks pankrotti, mistõttu loobusid nad juba valminud 120 majutusmoodulist. Tegu oli elektriautode akude tootja Northvolti tütarfirmaga, mis tegeles Põhja-Rootsis asuva tehase laiendusega. Northvolt on Euroopa üks suurim elektriautode arendaja.

Harmet püüab nüüd leida konteineritele uut ostjat. “Otsime seal praegu lahendust,” tõdes Harmeti tegevjuht Alo Tamm, kes tõttas kohe pärast Äripäevaga rääkimist kliendiga kohtuma, et leida probleemile lahendus.

Miljardid kolivad kõrgustesse. Veel veidi ja sünnib tõeline pangakvartal

Väikesest Tallinna südalinna kvartalist on kujunemas Eesti finantskeskus – siit on üksnes tänavu pumbatud kohalikku majandusse üle 5,1 miljardi euro. Uued kerkivad kõrghooned tõotavad Maakri tänava sisu ja iseloomu kõvasti ümber kujundada.

Maakri kvartalis asuvatesse kõrghoonetesse on koondunud suuremad kohalikud pangad: LHV, SEB, Luminor ja Coop. Kohe liigub lähemale ka Swedbank ning LHV laseb endale ehitada uue klaastorni. Nendest pangahoonetest juhitakse ligi 5200 inimest ja liigutatakse raha üle kogu maa.

Riigilt miljoneid saanud relvaärimees viis varad uude ettevõttesse

Riigilt miljoneid eurosid saanud ning nüüd kriminaalkahtlustuste keskmesse sattunud militaarfirma Bristol Trusti omanik Ants Põldsam tegi ettevõtte lepingutest ja varadest tühjaks.

Aastate jooksul riigile kamaluga relvi, sihikuid, granaate, kuuliveste ja muud militaarvarustust müünud Bristol Trusti varad ja lepingud on maandunud relvakaupmees Põldsami uues ettevõttes Strobil OÜ, mis asutati mõne nädala eest. Vanasse firmasse jäi maha ka kaks kriminaalmenetlust, mis on praeguseks liidetud kokku üheks. Takkapihta on Bristol ise saanud uue nime - Surrestik OÜ.

Bristoliga koostööd teinud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) ning Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) Bristoli vangerdustes probleemi ei näe.

Luhtunud miljonijaht. Rahata jäänud korteriühistud tahavad riigi vastu kohtusse minna

Tänavu tuli kortermajade renoveerimistoetusest osa saamiseks näppudele eriti tuliselt valu anda. 28. oktoobril küsisid ühistud mõne tunni jooksul toetust ligi 300 miljoni euro jagu, mis on sama palju, kui KredEx on viimase kümne aasta jooksul välja maksnud.

Kuigi toetust makstakse sel korral rekordiliselt 170 miljoni eurot, on toetuse jagamisel uued reeglid, mis jätavad mõnes maakonnas aega rahulikult tegutseda, kuid mõnes teises vähenes raha saamise tõenäosus väga väikeseks.

Lääne-Virumaal, kuhu kortermajade renoveerimiseks jagati toetuspotist vaid pisku, on ühistud kurjad. “Fakt on see, et kevadel pean mina vaatama oma 110-le korteriomanikule otsa ja ütlema, et me oleme raisanud kahe maja peale 50 000 eurot,” ütles Kundas mitut korteriühistut esindav Sander Esberg. Ta on kindel, et vähemalt kolme aasta jooksul pole vaatamata tehtud kulutustele lõviosal Lääne-Virumaa ühistutel mingit lootust renoveerimisega alustada.