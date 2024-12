Pruunsild kohtupingist: see kriminaalasi on jabur

Ärimees Parvel Pruunsilla ja Isamaa poliitiku Priit Humala kohtuasjas väidavad kaitsjad, et Pruunsilla rahaline annetus Humalale ei tähenda, et nad omavahel seotud inimesed on. Seda põhjusel, et Isamaa poliitikud küsivad kogu aeg Pruunsillalt raha.