Tagasi 13.01.25, 13:54 Peaprokuröriks esitatud Astrid Asi sai õiguskomisjoni toetuse Riigikogu õiguskomisjon otsustas tänasel istungil toetada ettepanekut nimetada riigi peaprokuröriks Harju maakohtu esimees Astrid Asi.

Senine Harju maakohtu esimees Astrid Asi vajab riigi peaprokuröriks valimiseks veel vaid valitsuse kinnitust. Foto: Priit Mürk, ERR/Scanpix

Õiguskomisjoni esimehe Andre Hanimägi sõnul on Astrid Asi komisjoni hinnangul hea kandidaat, kuna tal on laiapõhjalised kogemused kohtus ja prokuratuuris, samuti usub komisjon, et Asi püüab prokuratuuri tööd muuta tõhusamaks. „Kandidaadi vastused andsid komisjonile kindlust, et Asi võiks olla inimene, kes suudab organisatsiooni tugevdada, oskab seada prioriteete ning töötab selle nimel, et menetlused viidaks läbi võimalikult kiirelt ja efektiivselt,“ sõnas Hanimägi teate vahendusel.