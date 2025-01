Pankrotiteel lennufirma Nordica erikontrolli raport kritiseerib tugevalt lennufirma juhtimist nii juhatuse kui ka nõukogu tasemel, leides, et kumbki ei teinud piisavalt, et ettevõtte riske ära hoida või neid maandada.

Seni avalikkuse eest varjatud riikliku lennufirma Nordica erikontrolli raport on nüüd avaldatud kõigile uurimiseks , tõsi, see sisaldab kinni kaetud kohti. Varem põhjendati salastamist sellega, et raporti avalikustamine võib kahjustada Nordica erastamisplaani. Ostjat aga ei leitud ning sügisel esitas Nordica pankrotiavalduse.