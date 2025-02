Tagasi 02.02.25, 18:09 Raadiohommikus: kinnisvara ja iduettevõtete turg ning enneolematu investeerimismäng Nädala esimeses raadiohommikus astuvad üles Eften Capitali juht Viljar Arakas, ettevõtja ja ingelinvestor Ivo Remmelg ja börsiajakirjanik Juhan Lang.

Kinnisvaraturust räägib esmaspäeval Äripäeva raadio eetris Eften Capitali juht Viljar Arakas. Foto: Liis Treimann

Stuudios on ajakirjanikud Kristjan Kurg ja Meelis Mandel.

Päev jätkub nelja saatega:

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. Luksusesemete ajastu on läbi, selgitab brändistrateegia konsultant Eugene Healy. Kuigi luksusesemed on siiani paljudele kättesaamatud, siis digitaalse meedia areng on nähtavaks muutnud need kõigile. Iga inimene saab internetis näha miljoneid Chaneli käekotte ja Ferrarisid. Staatust ei saa seega enam näidata vaid visuaalselt, staatus peab liikuma käitumisse. Millised hakkavad staatuse ja jõukuse sümbolid sel aastal välja nägema ja kuidas need on muutunud? Saadet juhib Ireene Kilusk.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil istub sel korral kaitsetööstusettevõtte DefSecIntel asutaja ja tegevjuht Jaanus Tamm, saadet juhib Indrek Lepik.

13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”. Saates pakume kuulamiseks kahte ettekannet möödunud aasta novembris toimunud energia aastakonverentsilt. Sellest, kuidas energiaturul toimuv tööstust mõjutab ja mida tööstus energiasektorilt ootab, kõneleb Eesti Masinatööstuse Liidu juht Andri Haran. Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu kirjeldab aga regiooni vaadet ning selgitab, millised on Balti- ja Põhjamaade energiaalased eesmärgid ja kuidas need kokku kõlavad.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete vestlusringi Eesti majanduse ja kaubanduse tulevikust. Vestlusringis osalevad Eesti Panga nõukogu esimees Urmas Varblane, Sportland Eesti juhatuse liige ja omanik Are Altraja, Ülemiste Keskuse juht Guido Pärnits ja T1 juht Tarmo Hõbe. Vestlusring on salvestatud mullu oktoobris toimunud Kaubanduse aastakongressil. Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

