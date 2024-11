Tagasi 15.11.24, 10:45 LHV kodukontorist: ootame, et töötajad käiksid kohapeal LHV ei takista töötajatel kodukontoris olemist, kuid ettevõte peab oluliseks, et sellest räägitakse ja kokkuleppeid tehakse, rääkis LHV personalijuht Age Leedo.

LHVs on iga töötaja jaoks oma laud olemas. Foto: Andras Kralla

“Me ootame oma töötajaid kontorisse selleks, et inimesed saaksid omavahel arutleda ning väikseid tööalaseid väljakutseid üksteisele pakkuda,” selgitas Leedo Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta lisas, et LHVs ei ole kodukontori kohta reegleid, vaid on kokkulepped.

Leedo sõnul hindavad töötajad, kui tööandja inimesi kontorisse ootab. Kui töötaja soovib vaid kodukontoris olla, siis tõenäoliselt ei ole ka töötulemus kõige parem, ütles personalijuht.

Leedo selgitas lisaks, mis alustel saab LHVs kodukontoris olla, kas töötamise juures on ka ajapaindlikkust ning kuidas oleks võimalik välismaalt tööd teha.

Intervjueeris Martin Teder.