Tagasi 10.02.25, 20:15 Raadiohommikus: äri Ukrainas, LHV tulemused, töökius Hommikuprogrammi külaline on Ando Rehemaa, kes juba ligi kaks aastat töötab Eesti majandusnõunikuna Kiievis. Saame teada, luidas Eesti ettevõtetel äri ajamine Ukrainas läheb, millised on edulood ja kui hull on korruptsioonitont.

LHV Groupi aastatulemusi tuleb hommikuprogrammi kommenteerima LHV juhatuse esimees Madis Toomsalu. Foto: Andras Kralla

Ajakirjanik Ireene Kilusk käis kaubandus-tööstuskoja Ukraina-teemalisel seminaril. Hommikuprogrammis kuuleme intervjuud WarmCool OÜ juhatuse liikme ja kaasomaniku Andres Vogtiga seoses ettevõtte laienemisega Ukrainasse.

LHV Group teatab börsile aastatulemused. Värskelt kommenteerib neid ja hindab üldist majanduskeskkonda ettevõtte juhatuse esimees Madis Toomsalu.

Teenusmajanduse Koda on värskelt avaliku konkursi korras välja selgitanud kolm 2024. aasta parimat ja kolm halvimat seadust, mille žürii lähiajal pingeritta seab. Õigusloome seisu Eestis kommenteerib žürii esimees, vandeadvokaat Allar Jõks.

Äripäeva ajakirjaniku Pille Ivaskiga räägime Tartu Ülikoolis lahvatanud töökiusujuhtumist.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00‒ 12.00 “Investor Toomase tund”. Külas on tehnoloogiaekspert Taavi Kotka ja IT-taustaga Off The Record Juttude kanali kaasautor Taavi Ilves, kellega kaardistatakse USA tehnoloogiagigantide tehisintellekti arenguid ja mil määral nendega juba raha teenitakse. Saates avaldavad eksperdid, kellele võiks panustada järgmises ringis tehisintellekti võidukäiguks ning miks ja kui kaua kestab massiivne investeerimine andmekeskustesse.

Sel aastal panevad suured tehnoloogiagigandid 325 miljardit dollarit andmekeskuste rajamiseks ja tehisintellekti arendamiseks. Saates võetakse pulkadeks lahti Microsofti, Meta, Apple’i, Alphabeti ja Amazoni hetkeseis, kusmaal arendustega ollakse ning milline potentsiaal võiks neis tulevikku vaatavalt peidus olla.

Saadet juhib Jaan Martin Raik.

13.00‒14.00 “Cleantech”. Selle nädala olulisemaid teemasid on Eesti elektrisüsteemide sünkroniseerimine Mandri-Euroopa elektrivõrguga, sellest ei saa ka Cleantechi saates mööda vaadata. Vajadus nüüdsest valmis olla igal hetkel oma elektrisüsteemi tasakaalus hoidma tähendab ka seda, et lisaks suurenevale taastuvenergia tootmisele peame keskenduma ka selle energia salvestamisele.

Milliseid uusi uksi uus elektrivõrk avab ning kas me oleme ikkagi nendeks võimalusteks valmis, räägivad saates kliimaministeeriumi taastuvenergia valdkonnajuht Karlis Goldstein ja Sunly energiasalvestuse projektijuht Adam Erki Enok.

Saatejuht on Mart Valner.

15.00‒16.00 “Võitjate põlvkond”. Saates on külas juba 1991. aastal asutatud kunsti- ja kirjatarvete müügiga tegeleva pereettevõtte Vunder AS tegevjuht Jörgen Vaikjärv, jaekaubanduse juht Hedi Vaikjärv ja ostujuht Liisa Kangust-Vaikjärv. Arutame teise põlvkonna esindajatega, mis vanuses tuleks hakata lapsi pereettevõttesse kaasama, kuidas on olla otsene juht enda õele ja abikaasale ning mis on peamine asi, mida Jörgen ja Hedi ettevõtluses oma vanematelt on õppinud.

Saadet juhib Jana Palm.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.