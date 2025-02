Tagasi 12.02.25, 16:17 Raadiohommikus: börsifirmade tulemused ja LHV finantsplaani välkanalüüs Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis vaatame otsa börsifirmade tulemustele ja räägime värskelt avaldatud LHV finantsplaanist.

Homme hommikul avaldatakse LHV finantsplaan, mida tuleb raadiosse analüüsima investor ja finantsanalüüsi ekspert Paavo Siimann. Foto: Andras Kralla

Neljanda kvartali tulemusi kommenteerivad otse-eetris Coop Panga juht Margus Rink ja kinnisvaraarendaja Arco Vara juht Kristina Mustonen.

Lisaks tuleb juttu investori ja finantsanalüüsi eksperdi Paavo Siimanniga LHV finantsplaanist alanud aastaks.

Hommikut veavad Jaan Martin Raik ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00-12.00 “Poliitikute töölaud”. Saates räägime pealinna tegemistest ja poliitikast linnapea Jevgeni Ossinovskiga ning välis- ja julgeolekupoliitikast riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimehe Leo Kunnasega.

Ossinovskilt uurime planeeringute, linnaeelarve ja valitsemiskultuuri kohta, välispoliitiliselt kuumal nädalal palume Kunnaselt kommentaare USA muutuva välispoliitika ja meie riigikaitse kohta.

Saatejuht on Lauri Leet.

12.00-13.00 “Rohepöörde praktikud”. Räägime, mis saab prügist siis, kui see on jõudnud prügikasti. Riik valmistab hoogsalt ette jäätmereformi, mis loodetakse vastu võtta enne suve. Seal on aga mitu kohta, mis jäätmekäitlejaid pahandab. Saates tuleb neist lähemalt juttu.

Saate teises pooles on fookuses tekstiilijäätmed. Nimelt peab selle aasta algusest tekstiilijäätmeid eraldi koguma, aga pole ikka teada, mis neist edasi saab, sest Eestis pole tehast, kus rõivaid töödelda. Sisuliselt jäävad riided paariks aastaks lattu hunnikusse. Kohe kuulemegi saatelõiku, kus kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo räägib uuest nõudest. Saates on külas ka Eesti Keskkonnateenuste arendusjuht Kalle Grents.

Saatejuht on Karmen Laur.

13.00–14.00 “Autojutud”. Autosaate külaliseks on noor Eesti mees, kes on teinud YouTube’is ingliskeelsete autovideotega kiiret tähelendu. Inimesi kasutute autofaktide vallas hariv jutuuber Corsicar on leidnud vaid poole aastaga ligi 70 000 tellijat ning tema esimest autovideot on vaadatud üle 600 000 korra. Seejuures näitas Corsicar alles hiljuti esimest korda oma nägu ning lubab raadiosaates, et ei avalikusta oma päris nime mitte kunagi. See on Corsicari esimene eestikeelne ülesastumine.

Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 “Teabevara tund”. Räägime erinevatest vestlustest töötaja ja tööandja vahel, sh arengu-, tulemus- ja tasuvestlusest. Külas on Soraineni partner ja advokaat Karin Madisson ja SK ID Solutionsi Head of Corporate Operations Karin Valtson.

Küsivad teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi ja personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.