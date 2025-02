Tagasi 24.02.25, 16:45 Raadiohommikus: riigi sünnipäevast, suurettevõtetest ja suurest segadusest Vabariigi aastapäeva järgne Äripäeva raadio hommikuprogramm keskendub nii pidupäeva järelkajadele, ettevõtete majandustulemustele, aga ka kinnisvarale ja suurele se(i)gadusele, millega on hakkama saanud Donald Trump.

President Alar Karis. Foto: Liis Treimann

Juba enne kaheksat helistame Äripäeva arvamustoimetuse juhile Neeme Korvile, kelle abil teeme esimese kiire analüüsi president Alar Karise õhtul toimunud aastapäevakõnele.

Peale kaheksat on stuudios teisipäeval oma majandustulemused avaldav Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja , kellelt küsime lisaks Inbanki tulemuste kommentaarile ka kiirhinnangut Eesti majanduse olukorrale.

Enne poolt üheksat on hommikuprogrammis plaanis vestelda ka kinnisvarabüroo Uus Maa juhatuse liikme ja partneri Mika Sucksdorffiga, kellelt uurime nii turuseisu kui ka uusarenduste võimalike müügilepingute kohta.

Peale poole üheksasi uudiseid hakkame Donald Trumpist, USA-Venemaa läbirääkimistest ja julgeolekust rääkima ajakirjaniku ja ajaloolase Andrei Hvostoviga ning peale üheksat ootame stuudiosse Infortari juhti ja suurärimeest Ain Hanschmidt i, kes avab värskeid Infortari majandustulemusi ja räägib mida Infortari aktsionär võiks oodata. Hommikuprogrammi veavad Ireene Kilusk ja Lauri Leet. Saatepäev jätkub viie saatega: 10.00– 11.00 “Jätkusuutlik ja roheline”. Seekordses saates tuleb teemaks, kuidas muuta transpordi kasutamine keskkonnahoidlikumaks ilma sõidukeid välja vahetamata. Taastuvtoorainest kestlike kütuste valmistamisest ja kasutuselevõtu kasuteguritest räägivad saates Neste Eesti juhatuse liige ja õigusnõunik Ülle Tamme ning äriklientide müügijuht Martin Õunap. Lisaks taastuvtoorainel põhineva diislikütuse (HVO) kasutusega seotud väljakutsetele Eestis jagavad Neste esindajad näiteid Põhjamaadest ja kaugemaltki. Saatejuht on Esme Kassak. 11.00– 12.00 “Investor Toomase tund”. Iga ettevõtte lugu algab selle juhist, tema visioonidest ja isiksusest. Seekord soovis investor Toomas teada, kes on tegelikult investeerimisportaali Lightyeari ellu kutsumise taga olnud üks võtmepersoonidest. Lightyear on kohalikku investeerimismaastikku tugevalt kõigutanud, pakkudes investoritele võimalust soodsate tasudega välisturul tehinguid teha. Saates on külas Lightyeari asutaja ja juht Martin Sokk, kellega räägime kuidas tema ise nakatus investeerimispisikuga, milline on olnud tema investeerimisteekond, mida võib leida tema portfellist ja kuidas ta valib oma investeeringuid. Hetkel kuum Oleg Gross: ma olen lihtne mees, elan pensioni eest lahedalt ära Tšehhi autoskeemi maaletooja sai kohtus maksuametilt lüüa Riik süstib poliitiku osalusega jäätmeärisse 40 miljonit eurot ST Tehnopoli AI kiirendisse käib uus värbamine

Samuti võtame luubi alla tema investor i teekonnal kogetud õppetunnid ning uurime millised on need eesmärgid ja unistused, mis teda edasi innustavad tegutsema.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

12.00– 13.00 “Nimed müügitahvlil”. Tänases saates vaatavad Silver Rooger ja Mardo Kase Dominate Salesist tagasi viimasele kuuele kuule ja analüüsivad keerulisemaid müügialaseid olukordi. Kuidas leida tasakaalu ülikiirel perioodil, kui kõik võimalused on korraga laual? Mis juhtub, kui hea kliendisuhe katkeb juhtkonnavahetuse tõttu? Kas ja kuidas on võimalik päästa kliendisuhteid, kui uus otsustaja ei jaga eelmise entusiasmi?

Juttu tuleb sellest, miks on oluline kiiresti reageerida juhi või kontaktisiku vahetusele ning kuidas vältida potentsiaali raiskamist, kui oled ülekoormatud. Samuti arutame, kuidas kasutada sotsiaalset tõestust müügiprotsessis – miks lihtsalt väita, et „kliendid on rahul“, ei ole piisav ning kuidas jutustada mõjusamaid kliendilugusid, mis aitavad ostjat enesekindlamalt otsuseid teha.

13.00– 14.00 “Eetris on turundusuudised”. Seekordses saates rääkis Tartu Ülikooli turundusprofessor Andres Kuusik neuroturundusest – teadusest, mis aitab mõista, kuidas tarbijad turundusele tegelikult reageerivad. Kuusik selgitab põhjalikult, kuidas neuroturunduse labor mõõdab ja analüüsib tarbijate alateadlikke reaktsioone, kasutades pilgujälgimist ja näoväljenduste analüüsi.

"Inimesed ei pruugi ise täpselt teada, miks nad teatud viisil ostuotsuseid langetavad, kuid keha reaktsioonid annavad sellest aimu," rääkis Kuusik. Näiteks pilgujälgimise tehnoloogia võimaldab kindlaks teha, millised reklaami- või pakendielemendid haaravad tähelepanu ning kas brändi sõnum jõuab tegelikult kohale. Samuti on võimalik mõõta emotsioone, mis tekivad toodet või reklaami vaadates, ning seeläbi paremini mõista tarbijate eelistusi.

Ühtlasi käsitleti kauplusesisese ostukäitumise uuringute tulemusi, sealhulgas seda, kuidas poeriiuli paigutus ja visuaalid mõjutavad ostuotsuseid. Lisaks räägiti emotsioonide rollist reklaamis ning arutleti šokireklaamide ja positiivsete emotsioonidega kampaaniate mõju üle.

Kuusik esineb ka Eesti suurimal turunduskonverentsil Password 2025, kus keskendutakse turunduse lõbusamale poolele.

Saadet juhib Keit Alev.

15.00– 16.00 “Kasvupinnas”. 7. veebruaril külastas Ukraina põllumajandusminister Vitali Koval Eestit, et allkirjastada tegevuskava koostöö tugevdamiseks. Saade „ Kasvupinnas“ toob kuulajateni Ukraina ministri sõnumi – kuidas sõjale vaatamata toota toitu oma rahvale ja millised raskused selleks on tulnud ületada.

Koostöö arendamise raames kohtus minister Koval ka Eesti ettevõtjatega - põllumajandusühistu KEVILI, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Kalaliidu ja E-piima esindajatega.

Kuula, mida rääkisid Kasvupinnas e saates Ukraina ministriga meie põllumajandussektori arvamusliidrid ja mida tõi koostööst rääkides välja meie põllumajandusminister Piret Hartman.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.