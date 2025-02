Vabariigi aastapäev Äripäeva raadios: kuumal toolil Tõnu Runnel

Samuti käsitleme isiklike autode maksustamist tööalase kasutuse korral ning räägime uuest komandeeringu päevaraha piirmäärast ja esinduskulude maksustamisest.

Ekspertnõu jagab Enno Lepvalts raamatupidamisbüroost Vesiir, teda küsitleb Hando Sinisalu.

11.00–12.00 “Kuum tool”. Eesti Vabariigi 107. sünnipäeval istub Äripäeva raadio kuumal toolil Tõnu Runnel, keda laiem avalikkus tunneb kui ettevõtjat, disainerit, fotograafi ja sõnaosavat ühiskonnategelast sotsiaalmeediast. “Kuuma tooli” saates tuleb juttu Eestist ja vabadusest, Elon Muskist ja Donald Trumpist, (riski)investeeringutest ja tehisaruga toimetulekust.

Tõnu Runnelit küsitles Neeme Korv.

12.00–13.00 “Tööandjate tund”. Ehkki majanduselt oodatakse taas kohe-kohe taastuma hakkamist, siis saatesse kogunenud ettevõtjad on tuleviku osas ebakindlad. Kuidas tõsta nii ettevõtjate kui inimeste kindlustunnet, kuidas kasvatada ettevõtete konkurentsivõimet, miks ja kuidas peaks riigirahanduse korda tegema, mis on riigi roll majanduse arengus ning kas ettevõtjad ikka vinguvad end vaeseks, sellest saates juttu.

Saates kõnelevad sellest KC Energy juht Mihkel Loorits, Gofore juht ja ITLi juhatuse liige Tuuli Pärenson ning Rahva Raamatu juht Rain Siemer.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 “Teeninduse teejuht”. Saates keskendume töötajakogemusele – kuidas seda kujundada, milliseid samme organisatsioonid astuvad ning miks on see ettevõtte edu seisukohalt kriitilise tähtsusega.