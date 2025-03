Raadiohommikus: kurioossed näited ettevõtlust lämmatavast bürokraatiast

Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik teeb hommikuprogrammis ülevaate viimase ööpäeva arengutest Ukraina ja USA presidentide lepitamisel ning Euroopa riigijuhtide kokkulepetest Ukraina toetamisel.

Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Stiine Reintam.

Päev jätkub nelja saatega:

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Saates räägivad Bigbanki peaökonomist Raul Eamets ja ettevõtete suurkliendihaldur Tarmo Kase, kas ja kuidas Eesti majandus suudab vastu pidada globaalsetele majanduslikele kriisidele ja muutustele. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00-12.00 “Investor Toomase tund”. Börsitoimetuse ajakirjanikud annavad aru, kuidas Toomasel veebruarikuu möödus ning miks on portfellis raha vaid 300 eurot. Lisaks tuleb juttu, mis USA börsil toimub, miks tehnoloogiagigantide aktsiad langevad ja kui kindlalt Toomas neid aktsiaid oma portfellis hoiab.

Juttu tuleb ka Euroopa börsist ja Baltikumist, mis on sel aastal USA turge edestanud ja toonud ka Toomasele leevendust. Saates osalevad Jana Saarkoppel, Merian Tiirats, Kaspar Viira ja saadet juhib Jaan Martin Raik.

13.00-14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Saates on külas Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevjuht Indrek Peterson ja Bildgren Ehituse juht Ahto Aruväli, kes on mõlemad mures kavandatava kutsehariduse reformi pärast. Eriti kriitilised on nad kohustusliku ülemineku suhtes nelja-aastastele õppekavadele, leides, et see ei lahenda ehitussektori peamist murekohta, milleks on oskustöötajate nappus.

Saates räägime nii kutsehariduse reformi mõjust ehitussektorile, kinnisvaraehituse turu olukorras, selle lähitulevikust ja ka ettevõtete käekäigust. Saadet juhib Teeli Remmelg.