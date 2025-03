Raadiohommikus: kõige rikkam pidu ja Tesla piinlik lugu

Äripäeva arvamustoimetaja ja autoajakirjanik Karl-Eduard Salumäega võtame luubi alla selle, mis on juhtunud Tesla mainega selle ettevõtte kõmulise juhi Elon Muski tõttu ning otsime juhtunule paralleele ajaloost.

Kuulame Saue riigigümnaasiumi 11. klassi õpilaste Heleri Lota ja Joonase arvamust sellest, kas Eesti keskmine palk on selline summa, millega nende meelest praegu ära elab, ja milline palk on selline, millega elu ka hea oleks.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Stiine Reintam.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00-12.00 “Äripäev eetris”. Äripäev eetris kuulutab välja nädala kaotaja ja võitja, vaatab otsa valitsuskoalitsioonis paisuvatele vastuoludele, Eesti tarbijate tulevasele kaubavalikule, Saksamaa ja Prantsusmaa lubadustele seista tugevama Euroopa eest ning sellele, kas viimaste majandusnäitajate järgi on Eestil rohkem jalad põhjas või nina vee peal. Stuudios vestlevad Lauri Leet, Neeme Korv ning Kristjan Pruul.

13.00-14.00 “Kiired ja vihased”. Kiiresti kasvavatele ettevõtetele pühendatud saade on seekord salvestatud 19. veebruaril toimunud 25. Gaselli Kongressil. Vestlesime otse melu keskel gasellidega, kes rääkisid enda tegemistest, kiire kasvu saavutamisest, tulevikuväljavaadetest ja jagasid meiega oma konverentsimuljeid.

Saates jagavad oma mõtteid mitmekordsed gasellid: köögivilju töötleva ja transportiva Juurviljaaida tegevjuht Toomas Ollissaar, kaubaveoettevõtte juht Maikel Lastik ja Lydia Hotelli juht Kersti Seli. Saatejuht on Julia Laidvee.

15.00-16.00 “Tervisetark”. Saade võtab luubi alla ühe salakavala, kuid samas levinud silmahaiguse. Glaukoom on üks peamisi pimedaks jäämise põhjuseid maailmas ning sageli ei anna see endast märku enne, kui nägemiskahjustus on juba märkimisväärne. Kui suur on pärilikkuse roll selle haiguse kujunemisel? Kuidas haigusele võimalikult varakult jaole saada? Ja mida saavad teha inimesed, kelle perekonnas on seda haigust esinenud?