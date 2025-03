Tagasi 08.03.25, 13:40 Nädala lood: Tšehhi luksusautode müüja juhatus jooksis laiali, telefonipetturid jõudsid uuele tasemele Lõppeva nädala olulisemate lugude sekka jõudsid Tšehhi luksusautode müüja juhatuse laialijooks, suurpanga eksimus firmamatja kasuks ja telefonipettuste uus tase.

Sel nädalal oli tähelepanu all taas JMV, mis on ostnud seitse-kaheksa aastat Tšehhist kalleid autosid, mis peavad olema mõne aja Tšehhi registris, enne kui neid saab Eesti registrisse üle tõsta. Nii jäidki ühel hetkel massiliselt silma Eesti tänavatel vuravad ja inimeste kodude ees seisvad Tšehhi numbrimärgiga autod. Foto: Andras Kralla

Nädala alguses kirjutas Äripäev, kuidas aastaid Tšehhist luksusautosid soodsalt sisse vedanud JMV Eesti firma juhatus on kahe kuu jooksul laiali jooksnud.

JMV Eesti firmas kümme aastat samana püsinud juhatus on kokku kuivanud samal ajal, kui firmat varitsevad probleemid lahendustele lähemale jõuavad.

Näiteks Virgo Veiman lahkus juhatusest päev pärast seda, kui JMV Tšehhi ettevõte kaotas ülemöödunud nädalal kohtus vaidluse maksuametiga. Kohus otsustas nimelt, et JMV Tšehhi firma oleks pidanud end Eestis käibemaksukohustuslaseks registreerima juba viis aastat tagasi, JMV ei olnud selle tõlgendusega nõus ja vaidles sellele seni vastu.

Roman loetleb asutusi, kuhu ta on jõudnud pöörduda: politsei, notarite koda, rahapesu andmebüroo... ja nüüd käib vaidlus kohtus. “Lugu tundub ilmselge, kuid kui sa koputad erinevatele ustele, siis kuuled vastu – kuule, pole hullu, kõik on korras,” ütleb Roman. “Keegi ei võta mingit vastutust.”

Eesti meelitab netikasiinosid

Viimastel aastatel on Eestis litsentsi saanud hulk Küprose ja Malta netikasiinosid, mis siin koha peal ei tegutse ega tee head koostööd siinse rahapesu vastu võitleva asutusega. Rahapesu andmebüroo kardab, et Eesti on omale ehitamas üht võimsat tiksuvat pommi.

Suur tehing jaekaubanduses

ICA grupi juht Nina Jönsson ütles pressiteates, et Rimi Balti ärid on tugevas ja tervislikus seisundis, liikudes edasi uue omaniku juhtimise alla, kellel on ambitsioon kasvada rahvusvaheliselt.

Rimi Balti ärid moodustavad kokku 314 kauplust, e-kaubanduse platvorm, laohooned ja jaotuskeskused koos ligikaudu 11 000 töötajaga. Eestis on Rimil 84, Lätis 140 ja Leedus 90 kauplust.

Eesti kohaliku poeketi Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela ütles, et nemad vaatavad huviga, mis muutusi see kaasa toob. “Tervitame muutusi ja elame-näeme, mis see tehing kaasa toob,” ütles Järvela optimistlikult.

LHV jagab investoritele 30 miljonit eurot