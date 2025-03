Nädala lood: börsifirmad vapustasid investoreid ja kinnisvaraarendaja maadleb võlgadega

Leidub aga ka hulgaliselt investoreid, kes oskasid kohvipaksu pealt head uudist ette näha või on lihtsalt õnnesärgis sündinud, sest ostsid Enefit Greeni aktsiat veel enne, kui väärtpaberi hinda maruliselt kergitanud börsilt lahkumise uudis avalikuks tuli.

Kohe algas ka arutelu, kas see oli ikka hea otsus. Näiteks endisele rahandusministrile Mart Võrklaevale tekitas see samm küsimusi. Võrklaev rääkis oma ametiajal, et Enefit Greeni valmistutakse veelgi suuremas mahus börsile tooma. Praegune rahandusminister Jürgen Ligi aga ütles, et tekkinud probleeme oleks võinud ette näha ja Enefit Greeni börsile viimine oli viga.

LHV juht paneb ameti maha

Päev enne Enefit Greeni pommuudist vapustas investoreid LHV juht Madis Toomsalu, kes teatas, et paneb sügisest ameti maha. Ta põhjendas seda ühelt poolt aina süvenevate regulatsioonidega, mis on panga juhi rolli muutnud, ja teisalt perekondlike põhjustega. Toomsalu on LHVs töötanud alates 2007. aastast.

LHV aktsionärid olid Madis Toomsalu lahkumise uudisest üllatunud, kuid usuvad, et organisatsioon on piisavalt tugev, et juhivahetus üle elada. “Inimlikul tasemel on väga kahju, et ta sealt lahkub, aga ju tal on siis põhjuseid,” sõnas investor Kristjan Liivamägi, kes oli Toomsalu tööga igati rahul.

LHV üks asutaja Rain Lõhmus kinnitas samuti, et Toomsalu lahkumine pole kuidagi seotud panga käekäiguga ning etteheiteid ei olnud ka LHV Grupi nõukogu liikmel ja aktsionäril Heldur Meeritsal. “Ühest küljest tunneb ta numbreid ja samal ajal on ka see pehme pool organisatsioonide juures talle tuttav. On nii visiooni kui ka elluviimist. Igal juhul kahju, aga ilmselt ükski asi päris igavesti ei saa olla,” rääkis Meerits.

