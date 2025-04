“Varem müüsime aeg-ajalt Tamsalu rahvale juuretisega tehtud leiba ja saia,” rääkisid õed Mariam (25) ja Izabel (21) Stoliar nii enda kui ka ema ja teiste õdede eest. Stoliaride peres on nimelt 11 last ning tervisliku toidu austajana ei ole juba aastaid poest leiba-saia ostetud, vaid need on valmistatud kodus ning juuretisega. Ema kõrvalt on selle kunsti ära õppinud ka tütred, kirjutab Lääne-Virumaa Uudised.