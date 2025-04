Tagasi 24.04.25, 17:46 Raadiohommikus: Eduka Eesti nominendid, rahukõnelused ja mitu tippjuhti Äripäeva raadio nädala viimases hommikuprogrammis kuuleb rääkimas mitut Eesti tippjuhti.

Tallinna Sadama nõukogu liikme Marek Helmiga räägime Äripäeva raadio hommikuprogrammis börsifirma viimase kvartali tulemustest.

Foto: Andras Kralla

Harju Elekter ja Tallinna Sadam pidasid äsja aktsionäride koosolekut. Äripäeva börsiajakirjanik Jana Saarkoppel käis mõlemal mikrofoniga kohal ning vestles Harju Elektri juhi Tiit Atso ja Tallinna Sadama nõukogu liikme Marek Helm iga. Mängime intervjuud ette.

Delfi poliitikatoimetaja Herman Kelomehega räägime kiiva kiskuvatest Ukraina sõja rahukõnelustest. USA on aina jõulisemalt väljendamas, et nad on valmis pühkima enda käed puhtaks Venemaa ja Ukraina vahelistest kõnelustest. Arutamegi, kas USA president Donald Trump on kõnelustest välja tagurdamas ning mida see tähendaks.

Patendiamet sai sel kuul uue peadirektori – varem 15 aastat Eesti rahvusraamatukogu juhtinud Janne Andresoo . Laseme loomevara küsimustega tegeleva riigiasutuse värskel juhil selgitada, mismoodi nende töö ettevõtjaid puudutab ja aitab.

Äripäeva eestveetava arvamuskonkursi Edukas Eesti žürii valis neljapäeva õhtul ära tänavused nominendid. Teeme teatavaks, kes need on, kuulame vahetuid emotsioone ning arutleme Äripäeva arvamustoimetuse juhi Neeme Korviga, mida seekordsete nominentide loetelu meile ütleb. Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Stiine Reintam. Saatepäev jätkub viie saatega: 10.00‒11.00 “Sisuturundussari: Soraineni sagedus”. Juhatuse liikme vastuse, erikontrolli ja vastutuskindlustuse teemadel arutlevad Iizi kindlustusmaakler Helen Evert ning Soraineni advokaadibüroo partner ja majanduskuritegude ennetamise ja uurimise valdkonna juht Norman Aas. Saadet juhivad Soraineni advokaat Oliver Ämarik ja vandeadvokaat Marcus Niin. 11.00‒12.00 “Äripäev eetris”. Äripäeva ajakirjanikud arutlevad ja vaidlevad neljal suurel ja vastuolulisel teemal. Juttu tuleb Kusti Salmi Kiievi-visiidist ja ametnike läbipaistvuse küsimusest – millal muutub koostöö ettevõtjatega liialt lähedaseks? Vaatame otsa soolisele palgalõhele – miks naised ikkagi teenivad vähem, kuigi statistika järgi nad on meestest kõrgema haridusega? Arutame USA presidendi Donald Trumpi rahuplaani pakkumist ning pakume Eestile ideid, mis peaksid suurendama meie riigi atraktiivsust. Saates osalevad ajakirjanikud Kristjan Kurg, Stiine Reitam ja Polina Volkova. Hetkel kuum Saneerimisest eluga väljunud puitmajatootja: kui see poleks õnnestunud, oleks läinud ka meie kodud Coop Panga juhi leping lõpetati varakult. “Olen üllatunud, aga saan omanikest aru” Hinrikuse kinnisvarafirma nõuab tuntud arendaja pankrotti “On selge kahtlus, et see asi on juba ammu maksejõuetu” ST SEB: e-kaubanduse võidukäik jätkub, aga klient tahab lihtsust ja turvalisust

13.00‒14.00 “Juhtimisaudit”. Külas on Eesti juhtiva sertifitseerimisettevõtte Bureau Veritas juhtaudiitor Raul Ratasep. Võtame luubi alla Eesti ettevõtete juhtimissüsteemide kvaliteedi, trendid ja auditiprotsessi.

Saadet juhib Helen Klettenberg.

15.00‒16.00 “AI faktor”. Saates tuleb seekord juttu juhtimisest ja tehisaru kasutamisest efektiivselt, et juht saaks keskenduda meeskonna juhtimisele. Kas tehisaru võiks mingil hetkel teha ise juhtimisotsuseid, mis parameetreid peaks selleks täitma ning miks kümnend tagasi tehtud ennustus inimaudiitorite kadumisest pole siiani täide läinud, räägivad saates Ernst & Young Eesti auditiosakonna partner Erki Usin ja Motichecki juht Martin Rajasalu.

Saatejuht on Mart Valner.

17.00‒18.00 “Äripäeva arvamusliider”. LHV Group ja Coop Pank on vahetamas juhte. Verevahetus panganduses paneb küsima, kas pangandus on otsimas Eestis uut suunda ja strateegiat? Ning kui jaa, siis mis see olla võiks? Teemat arutame kord Eesti panku raputanud Tuleva ühe asutaja ja fondijuhi Tõnu Pekiga.

Eesti majandus vajab arenguks kaasaegseid maanteid ja sellega seotud infrastruktuuri. Kuidas pingelises eelarveolukorras meie teed korras püsivad ja arenevad, seda uurime Verston Eesti juhatuse esimehelt ja taristuehituse liidu juhatuse liikmelt Veiko Veskimäelt.

Esmaspäeval teatas Vatikan paavst Franciscuse surmast. Roomakatoliku kiriku Eesti pressiesindaja Marge Maria Paasiga räägime lahkunud paavsti pärandist ja küsime, millist paavsti maailm praegu vajab. Saate tegid Neeme Korv, Karl-Eduard Salumäe, Lauri Leet ja Eget Velleste.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.