Tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas on juhtimistöö üha keerukam ja nõudlikum. Üks tõhusa juhtimise suund on coach’iv juhtimine, mis ühendab traditsioonilised juhtimisoskused ja coaching’u-tehnikad, kirjutab Äripäeva Akadeemia juht Tiina Tohver, kes on ühtlasi lahenduskeskne ja terapeutiline coach.