Tagasi 15.04.25, 21:53 Juhtimine 2.0: teadus aitab võidelda apsakate vastu, milles on süüdi juhi ego Juhtimisvaldkonna ekspert ja paljude tippjuhtide mentor R. Michael Anderson on raamatus „Juhtimise mõtteviis 2.0“ töötanud välja kasvujuhtimise meetodid, mis keskenduvad ennekõike juhi enda arengule ning toovad pikas plaanis kaasa motiveeritud, lojaalsed ja isemõtlevad töötajad, kes tahavad ettevõttesse panustada.

Kiur Lootus ja Merle Viirmaa.

Foto: Eva Kinkar

Merle Viirmaa ja Kiur Lootus, EBSi coach’iva juhtimise programmijuhid, jagavad Äripäeva raamatuklubi saates mõtteid sellest, mis hetkedel võtab meie käitumise kaitsepositsioonile asunud ego ning kuidas taolisi olukordi ennetada. Lootus toob välja, et sõna „ego“ on küll tugevalt laetud, aga sellesama ego loodud kaitsepositsioon tuleneb ometi evolutsioonilisest enesealalhoiuinstinktist. Ühiselt jõutakse järeldusele, et inimese juhtimisstiil tuleneb otseselt sellest, missugune on tema suhe iseendaga. Et seda suhet muuta, on võimalik appi võtta neuroteadus ja end õigele kursile seadistada.

Merle Viirmaa avab lähemalt probleeme, millega juhid sageli kimpus on: iseeenda saboteerimine, piiravad uskumused, petturi sündroom, halvav perfektsionism ja mikromanageerimine. Ta toob välja, et Andersoni raamatus on juhtide enesearengu heaks kokku lausa 48 praktilist tööriista, mis aitavad kasvatada enesekindlust. Enesekindlat juhti tahavad järgida ka teised. Lootus lisab tabavalt, et igat mõtet iseenda ja maailma kohta ei ole vaja uskuda.

Saadet juhib Eva Kinkar.