17.07.25, 16:01 Uskumatu leid: kümne-eurone vaas odavpoest osutus auhinnatud tippdisainiks Tähelepanelik ostleja võib leida pisikese raha eest jaekettidest Magaziin või Realiseerimiskeskus tõelisi pärle: lausa auhinnatud käsitöö-disaini, mille maksumus originaalis on kümneid kordi rohkem.

Disainer sai 150-eurose vaasi vaid kümne euro eest.

Foto: Mai-Liis Raidaru

Disainer Mai-Liis Raidarul oli täpselt selline üllatus. “Läksin Magaziini, et osta meremehe triibulisi särke. Need on seal sellised head, puuvillased. Aga siis järsku suvaliste vaaside juures kõige alumisel riiulil nägin ma üht kukepead,” meenutas Raidaru.