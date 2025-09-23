Euroopa Komisjon ESG korra lihtsustamises vigu ei näe

See on juba kolmas kaebus, mis on Euroopa ombudsmanile esitatud Euroopa Komisjoni tegevuse kohta. Foto: Guillaume Périgois/Unsplash
Nimelt algatas Euroopa ombudsman mais Euroopa Komisjoni vastu uurimise. Täpsemalt tahtis ombudsman, et Komisjon põhjendaks, miks ei teinud nad lihtsustusettepanekutele mõjuanalüüse, avalikku konsultatsiooni ja kliimamuutustega vastavuse analüüsi.
Euroopa ombudsman algatas mais Euroopa Komisjoni vastu uurimise, et selgitada välja, kas Komisjon on tempokalt tehtud ESG aruandluse leevenduste käigus läinud reeglite vastu. Nüüd nõuab ombudsman detailseid põhjendusi.
Euroopa Liit on veebruarist saati asunud ulatuslikult kärpima kestlikkusregulatsioone, et vähendada ettevõtete halduskoormust. Rutakate poliitiliste otsustega on kõrvale heidetud tehnilised eksperdid ja eiratud reegleid, mis võib lõpuks viia kohtuteeni.
