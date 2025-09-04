Sutt paneb Eleringi vastutama elektri hinna eest

ST Sisuturundus 02.09.25, 13:13

22. septembril toimub Tallinnas Defence Innovation Day, mis toob kokku kaitse-, tehnoloogia– ja investeerimisvaldkonna liidrid NATO riikidest ja kaugemaltki. Üht paneeli modereerib Jaanika Merilo, kellel on lai kogemuste pagas Eesti ja Ukraina digireformides. Tema jaoks on see enam kui lihtsalt arutelu– see on võimalus tuua Ukraina lahinguvälja kogemused otse Euroopa julgeoleku tulevikku kujundavatesse vestlustesse.