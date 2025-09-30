Jobbaticali miinus ulatus üle 3 miljoni. “Oleme kasumlikkusele lähedal”

Hiljuti 11,6 miljonit eurot kaasanud idufirma Jobbatical kavatseb laieneda 30 riiki ning töötajate värbamiseks kopeerib edasi olemasolevat mudelit, rääkis hommikuprogrammis idufirma Jobbaticali juht ja kaasasutaja Karoli Hindriks.
Inimkonna suurima tööjõupuuduse lävel aitavad Eesti majandusel kasvada avatud meel ja süda, aga ka rahvusvahelise värbamise protsessi tehnoloogia abil hõlpsamaks muutmine, kirjutab idufirma Jobbatical juht Karoli Hindriks.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.