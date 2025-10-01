Tehisaru muudab mängu niikuinii – muutku siis ikka paremaks

Äripäev kirjutas sellest, kuidas suured tõlkebürood kaotavad riigihangetel aina sagedamini tööotsi firmadele, kes pakuvad teenust hinnaga, mis ei kataks büroos isegi tõlkija palka. Mõne hanke on võitnud ka töötajateta riiulifirma.
Ilmselt kuuleme me veel ja veel lugudest, kus ettevõtete muidu tublid tegevjuhid, finantsjuhid, raamatupidajad jt töötajad jäävad kelmide kavalusele alla ning lähevad tööandjale või omaloodud ettevõttele kalliks maksma, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Tehisaru muudab valede tootmise ja levitamise kiireks ja odavaks. Järelikult tuleb piisavalt kiiresti ehitada ka tõhusaid süsteeme, mis autentsust ja tõde tuvastada suudavad, kirjutab kolumnist Ardo Reinsalu.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.