Tagasi 30.10.25, 18:34 Raadiohommikus: autod, noored, tehingud ja mälumäng Nädala ja kuu viimases Äripäeva raadio hommikuprogrammis arutleme selle üle, kuidas saada uute autode müügis nokk uuesti ülespoole ning kuidas täita noorte finantskirjaoskuses haigutavaid auke.

„Mälupäev“ saatejuht ning „Kuldvillaku“ tšempion Janar Tiiroja.

Foto: Liis Treimann

Automüügist räägime Auto Bassadone tegevjuhi Veiko Karu ja AMTELi juhi Meelis Telliskiviga ning noorte finantsteadlikkusest LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu ga.

Soraineni advokaadibüroo partneri Piret Jessega vaatame otsa, millised trendid valitsevad Eesti ja Balti riikide tehinguturul. Lisaks kuuleme intervjuud uut hooaega alustava mälumängusaate „Mälupäev“ saatejuhi ning „Kuldvillaku“ tšempioni Janar Tiiroja ga.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Ken Rohelaan.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega: 10.00 -11.00 "Soraineni sagedus" Valimistekuu „ Soraineni sageduse“ saates arutleme demokraatia olemuse ja tervise üle nii riigivalitsemises, spordimaailmas kui ka noorte suunamises. Saadet juhivad advokaadibüroo Sorainen advokaat Helery Maidlas ja vandeadvokaat Mario Sõrm. Saatekülalised on demokraatiavalvurid – endine Eesti Vabariigi president ja praegune Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid ning Soraineni partner Allar Jõks. 11.00 -12.00 "Äripäev eetris" Nädalat kokkuvõtvas saates räägime Eesti 200 plaanist hasartmängumaksu langetada, küberpettustest, keskpanga ja finantsinspektsiooni juhtide vahetusest ja viimastest arengutest poliitmaastikul. Saadet teevad Polina Volkova, Neeme Korv ja Kristjan Kurg. 13.00 -14.00 "Läbilöök" Seekordseks läbilööjaks valisime inimese, kelle arvamusi üüriturust, kodude kättesaadavusest või kinnisvarainvestorite olukorrast olete kindlasti kuulnud ja kuulda võtnud. Saatesse oleme palunud kinnisvaraeksperdi Tõnu Toomparki. Saates räägime tema kujunemisteekonnast Eesti üheks hinnatuimaks kinnisvaraeksperdiks, räägime punkarist temas ja koolidest väljaheitmisest, räägime kui häid või halbu kinnisvara oste ta ise on teinud ja kuidas ta kindlustab enda laste tulevikku. Hetkel kuum 28.10.25, 16:46 Omanik haaras ohjad. Olerexi juht astus kõrvaläri juhatusse 27.10.25, 15:03 Riigifirma juht selgitab kõrge keskmise palga tagamaid: palk on tegelikult 1000 eurot väiksem 27.10.25, 06:00 Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine ST 29.10.25, 10:03 Eesti kvaliteet Rootsis: INHUS on Munksjönis ehitanud juba ligikaudu 900 korterit

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saatejuht on Eget Velleste.

15.00 -16.00 "Terviseuudised"

Konkurents on tore ja edasiviiv, aga kui me ei loo patsiendile väärtust, siis ei ole see okei, leiab Viljandi haigla juht Priit Tampere Terviseuudiste saates.

Tampere räägib saates haigla uuest hoonest Tervikum, Jämejala psühhiaatriakeskusest ja sellest, miks haigla tulevik ei saa piirduda pelgalt hoone seintega, vaid peab ulatuma inimeste kodudesse ja kogukonda. Lisaks tuleb juttu innovaatilistest projektidest nagu pandeemia ajal käivitunud koduhaigla, mobiilsetest teenustest ja vähiennetusbussidest, mis viivad arstiabi inimeste juurde. Tampere vastab ka eelmise saatekülalise perearsti ja riigikogu liikme Diana Ingeraineni küsimusele, jagades oma vaadet Tallinna haigla tulevikule.

Küsimusi esitab Meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu ja saadet toimetab Violetta Riidas.

17.00 -18.00 "Äripäeva arvamusliider"

Donald Trumpi Aasia visiit ning sõlmitud kaubanduslepingud on tekitanud turgudel optimismi ning andnud uut lootust ka USAs. Sellest, kas neil lootustel on ka päriselt alust ning kuhu turud võiksid lähiajal liikuda, räägib Äripäeva investeerimisvaldkonna juhi Juhan Langiga Eget Velleste.

Neeme Korv räägib Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlase Heidi Reinsoniga Halloweenist, millest on meilgi saanud kaalukas ostupüha. Kuidas sotsiaalsed ja kultuurilised fenomenid mõjutavad kaubandust ja seeläbi tarbijad? Või on see hoopis vastupidi?

Artikkel jätkub pärast reklaami

Valimisliitude edust valimistel ning sellest, kas liidud on meie demokraatia tugevus või mitte, räägib politoloogi Mari-Liis Jakobsoniga Lauri Leet.

Äripäeva arvamusliidri panevad kokku Eget Velleste, Neeme Korv, Lauri Leet ning Karl-Eduard Salumäe.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.