  • OMX Baltic−0,25%291,52
  • OMX Riga0,07%912,21
  • OMX Tallinn−0,36%1 889,73
  • OMX Vilnius−0,24%1 260,88
  • S&P 5000,3%6 911,69
  • DOW 300,54%47 965,93
  • Nasdaq 0,68%23 989,31
  • FTSE 1000,57%9 752,31
  • Nikkei 2252,17%51 307,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,92
  29.10.25, 16:40

Raadiohommikus: Eesti firma laieneb jõudsalt välisturgudele ja kaasas 4 miljonit

Neljapäevane raadiohommik vaatab sisse börsifirmade tulemustesse nii meilt kui ka USAst, kuid küsib ka, kuidas laieneda oma firmaga kaugetele välisturgudele ja kaasata raha nii tuntud firmalt nagu H&M.
Harju Elektri finantsjuht Priit Treial.
  • Harju Elektri finantsjuht Priit Treial.
  • Foto: Raul Mee
Kell 8.05 tuleb stuudiosse Harju Elektri finantsjuht Priit Treial. Harju Elekter teatab III kvartali tulemused ja teatas hiljuti tootmisüksuse laiendamisest. Kuidas börsifirmal läheb ja millised on plaanid uue üksusega, seda küsime Treialilt.
Pärast 8.30 uudiseid räägime LHV investorkogukonna juhi Nelli Jansoniga USA börsist, mis teeb rekordeid. Microsoft, Alphabet ja Meta teatavad III kvartali tulemused. Arutleme nende üle.
Pärast kella 9 uudiseid räägime teise ringi moekaupade veebituru Yaga asutaja Aune Aunapuuga. Hiljuti kaasas platvorm 4 miljonit ja on laienenud jõudsalt välisturgudele.

Hommikuprogrammi toovad teieni Laura Saks ja Ellen Jõgi.
Saatepäev jätkub kolme saatega:
11.00–12.00 “Fookuses: tark tööstus”
Seekordses saates pakume kuulamiseks kahte ettekannet oktoobris toimunud konverentsilt „Puidutööstuse äriplaan 2026“. Digitaliseerimise kogemusi ja ideid jagab Thorgate Digitali digitaliseerimise ekspert Karl Õkva ning sellest, kuidas kasvatada tootlikkust, kõneleb Opstar Profiti asutaja ning pikaaegse kogemusega tootmis- ja tehasejuht Andres Kase.
12.0013.00 “Juhtides tulevikku”
Eesti ettevõtete tegevust tulevikukindlaks muutmist ja ärimudelite ümberkujundamist kajastanud sari paneb punkti. Viimases saates kuulame hooaja publiku lemmiksaadetes kõlanud häid mõtteid silmapaistvatelt tippjuhtidelt.
Saates saavad sõna Elisa juht Andrus Hiiepuu, Utilitase juht Priit Koit, A Le Coqi juht Jaanus Vihand ja Tallinna Lennujaama juhatuse liige Anneli Turkin.
Saate pani kokku Rivo Sarapik.

  • 25.10.25, 08:00
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
  • 27.10.25, 06:00
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
  • 27.10.25, 15:03
Riigifirma juht selgitab kõrge keskmise palga tagamaid: palk on tegelikult 1000 eurot väiksem
  • ST
  • 28.10.25, 15:40
Uus ajastu Ida-Virumaa tööstuses: paindlikkus, toetused ja personaalne lähenemine viib ettevõtted Narva

Saade valmis Rohetiigri ja Äripäeva Kestlikkusuudiste koostöös.
13.0014.00 “Ruutmeetrite taga”
Saates räägime kinnisvara müügist sotsiaalmeedias. Uurime, kuidas müüki ja turundust läbi sotsiaalmeedia teha ning millised praktikad töötavad ja millised mitte. Samas arutame ka, kuidas kinnisvara ostjana hoiduda müüjatest, kes pakuvad hea kinnisvara asemel vaid ilusat sotsiaalmeedia kuvandit.
Külas on Elum Kinnisvara arendusjuht Risto Vähi ning kutseline maakler Janely Laur, oma kommentaari annab ka rännumees ja pulmaisa Andres Karu, kes eelmisel suvel maamaja müües postitas teravmeelse müügivideo, mis kogus lühikese ajaga ligi pool miljonit vaatamist.
Saadet juhib Lauri Leet.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
