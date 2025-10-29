Tagasi 29.10.25, 16:40 Raadiohommikus: Eesti firma laieneb jõudsalt välisturgudele ja kaasas 4 miljonit Neljapäevane raadiohommik vaatab sisse börsifirmade tulemustesse nii meilt kui ka USAst, kuid küsib ka, kuidas laieneda oma firmaga kaugetele välisturgudele ja kaasata raha nii tuntud firmalt nagu H&M.

Harju Elektri finantsjuht Priit Treial.

Foto: Raul Mee

Kell 8.05 tuleb stuudiosse Harju Elektri finantsjuht Priit Treial . Harju Elekter teatab III kvartali tulemused ja teatas hiljuti tootmisüksuse laiendamisest. Kuidas börsifirmal läheb ja millised on plaanid uue üksusega, seda küsime Treialilt.

Pärast 8.30 uudiseid räägime LHV investorkogukonna juhi Nelli Janson iga USA börsist, mis teeb rekordeid. Microsoft, Alphabet ja Meta teatavad III kvartali tulemused. Arutleme nende üle.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saade valmis Rohetiigri ja Äripäeva Kestlikkusuudiste koostöös.

13.00–14.00 “Ruutmeetrite taga”

Saates räägime kinnisvara müügist sotsiaalmeedias. Uurime, kuidas müüki ja turundust läbi sotsiaalmeedia teha ning millised praktikad töötavad ja millised mitte. Samas arutame ka, kuidas kinnisvara ostjana hoiduda müüjatest, kes pakuvad hea kinnisvara asemel vaid ilusat sotsiaalmeedia kuvandit.

Külas on Elum Kinnisvara arendusjuht Risto Vähi ning kutseline maakler Janely Laur, oma kommentaari annab ka rännumees ja pulmaisa Andres Karu, kes eelmisel suvel maamaja müües postitas teravmeelse müügivideo, mis kogus lühikese ajaga ligi pool miljonit vaatamist.

Saadet juhib Lauri Leet.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.