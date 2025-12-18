Raadiohommikus: Madis Müller intressiotsusest ja värskest prognoosist

Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis pakume intervjuusid majanduse tervise, väljavaate, tippu jõudnud eestlase ja välispoliitika teemadel.
Äripäeva raadio hommikusaade keskendub ebaseadusliku tubaka- ja nikotiinituru kasvule Eestis ning selle mõjule rahvatervisele ja riigieelarvele. Philip Morris Eesti välissuhete juht Kai Tammist arutleb probleemide allikate ja aktsiisipoliitika teemal saatejuht Juuli Nemvaltsiga. „Investor Toomase tund“ analüüsib finantsvabaduse romantiseerimist ja aasta investori tiitlit Katri Telleriga. Saates „Tervisetark“ käsitletakse suitsetamisest loobumist tööandja toel, osalevad Anneli Sammel ja Katrin Kärner-Rebane. „Äripäeva juhtimiskool“ arutleb, kuidas kaasav müük võib parandada müügitulemusi, selgitab Tiina Tohver.
- Stuudiosse leiab tee Eesti Panga president Madis Müller, kes annab aru nii neljapäeval paigale jäetud intressimäärade kui ka ahjusooja majandusprognoosi kohta.
- Foto: Raul Mee
Kell 7.30 tuleb stuudiosse Muuga sadama terminalioperaatori HHLA TK Estonia juht Riia Sillave, kellelt küsime ettevõtte käesoleva aasta käekäigu ja uue aasta prognooside kohta. Samuti uurime, millisena paistab Eesti majanduse tervis HHLA TK Estonia vaatest, sest pea kogu Eesti konteineritega veetav eksport ja import läbib just nende terminali.
Pool tundi hiljem liitub saatejuhtidega Eesti Panga president Madis Müller, kes otsustas koos teiste Euroopa Keskpanga nõukogu liikmetega neljapäeval jätta intressimäärad senisele tasemele. Küsime, miks edaspidi pigem intressimäära tõstmist kui kärpimist on oodata, ja uurime, mida ennustab Eesti majandusele uueks aastaks keskpanga ahjusoe majandusprognoos.
Kell 8.30 helistame 14 riigis tegutseva ja Stockholmi börsil noteeritud TF Banki uuele ärijuhile Vilma Soolale, kellelt uurime Eestiski tegutseva panga äristrateegia kohta, mida ta juhtima hakkab.
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Viimase intervjuuna võtame pärast kella 9.00 täistunniuudiseid kõne Äripäeva välisuudiste vastutavale toimetajale Indrek Lepikule, kes aitab mõtestada Euroopa Ülemkogu tippkohtumise arenguid ja võimalusi Vene külmutatud varade kasutamiseks.
Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ken Rohelaan.
Raadiopäev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”.
Eetris on arutelu ebaseadusliku tubaka- ja nikotiinituru kiirest kasvust Eestis ning selle mõjust rahvatervisele, julgeolekule ja riigieelarvele. Stuudios on Philip Morris Eesti välissuhete juht Kai Tammist, kellega räägime ebaseaduslike sigarettide ja e-sigarettide levikust, noorte ligipääsust keelatud toodetele, salakaubanduse allikatest ning hinnavahede rollist varimajanduse kasvus. Samuti käsitleme aktsiisipoliitika mõju ja võimalikke meetmeid ebaseadusliku turu piiramisel.
Saatejuht on Juuli Nemvalts.
11.00–12.00 “Äripäev eetris”.
Nädalat kokkuvõtvas saates räägivad Äripäeva ajakirjanikud Ukraina rahuläbirääkimiste seisust, USA ja Venemaa survest Ukrainale ning sellest, kas Venemaa külmutatud varad tuleks Ukraina heaks kasutusele võtta. Arutame Euroopa Liidu kliimapoliitika kannapööret: ESG aruandluse leevendamist ja sisepõlemismootorite müügikeelu taandumist ning küsime, kas see tugevdab või nõrgestab Euroopa majandust. Vaatame otsa nädala võitjatele ja kaotajatele. Räägime ka EISi suurest puhastusest ja sellest, kas ettevõtete sõltuvuse vähendamine riigitoetustest on õige samm.
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Saates arutlevad päevakajaliste teemade üle Karmen Laur, Eget Velleste ja Laura Saks.
12.00–13.00 “Äripäeva raadio kullafond”.
Seekord kuulame möödunud aasta jaanuaris eetris olnud "Investor Toomase tundi", kus külalise kohal on end sisse seadnud Katri Teller. Saates tuleb juttu finantsvabaduse romantiseerimisest, hea välimuse stereotüüpidest ja aasta investori tiitlist. Intervjueerija rollis on Jana Saarkoppel.
Toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
13.00–14.00 “Tervisetark”.
Saade räägib seekord nikotiinisõltuvusest ja tööandja rollist selle vähendamisel. Stuudios on Tervise Arengu Instituudi uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja Anneli Sammel ning ennetuse ja tervisedenduse osakonna vanemspetsialist Katrin Kärner-Rebane, kes selgitavad, miks on töökoht oluline suitsetamisharjumuste kujundaja ning kuidas saab tööandja töötajat loobumisel toetada.
Saadet juhib Violetta Riidas.
15.00–16.00 “Äripäeva juhtimiskool”.
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Mida teha teisiti, et müügitulemused püsiks või kasvaks? Selgub, et kui nihutada fookus toote müümiselt hoopis kliendi aitamisele, võib saavutada paremad ja püsivamad tulemused ning muuta kogu protsessi meeldivamaks nii müüjale kui ostjale. Saates selgitab Äripäeva Akadeemia juht, coach ja koolitaja Tiina Tohver, mida tähendab kaasav müük, millised on selle põhialused, kes on ostutreener ning kui palju kallim on uue kliendi pardale toomine püsikliendi hoidmisest. Ühtlasi saame saatest teada, milline on oluline kulurida, mida Excel ei näita, ent mis võib kogu äri välja suretada.
Saatejuht on Tuuli Seinberg.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida- Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
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