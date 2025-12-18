Raadiohommikus: Madis Müller intressiotsusest ja värskest prognoosist

Viimase intervjuuna võtame pärast kella 9.00 täistunniuudiseid kõne Äripäeva välisuudiste vastutavale toimetajale Indrek Lepikule, kes aitab mõtestada Euroopa Ülemkogu tippkohtumise arenguid ja võimalusi Vene külmutatud varade kasutamiseks.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ken Rohelaan.

Raadiopäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”.

Eetris on arutelu ebaseadusliku tubaka- ja nikotiinituru kiirest kasvust Eestis ning selle mõjust rahvatervisele, julgeolekule ja riigieelarvele. Stuudios on Philip Morris Eesti välissuhete juht Kai Tammist, kellega räägime ebaseaduslike sigarettide ja e-sigarettide levikust, noorte ligipääsust keelatud toodetele, salakaubanduse allikatest ning hinnavahede rollist varimajanduse kasvus. Samuti käsitleme aktsiisipoliitika mõju ja võimalikke meetmeid ebaseadusliku turu piiramisel.

Saatejuht on Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 “Äripäev eetris”.

Nädalat kokkuvõtvas saates räägivad Äripäeva ajakirjanikud Ukraina rahuläbirääkimiste seisust, USA ja Venemaa survest Ukrainale ning sellest, kas Venemaa külmutatud varad tuleks Ukraina heaks kasutusele võtta. Arutame Euroopa Liidu kliimapoliitika kannapööret: ESG aruandluse leevendamist ja sisepõlemismootorite müügikeelu taandumist ning küsime, kas see tugevdab või nõrgestab Euroopa majandust. Vaatame otsa nädala võitjatele ja kaotajatele. Räägime ka EISi suurest puhastusest ja sellest, kas ettevõtete sõltuvuse vähendamine riigitoetustest on õige samm.