Tagasi Ümber maailma purjetanud eestlased kliimast: “Ei ole vahet, kas oled Abrukal või Kariibidel” Purjekal Serenada kolme aastaga maailmale tiiru peale teinud Karl Saluveer ja Anne-Mari Luik nägid oma silmaga, kuidas ookean on kalast tühjaks püütud, korallid surnud ja tormid ettearvamatud.

Saluveer ja Luik jõudsid tagasi Eestisse septembri alguses. Neid hämmastas, kui soe on kodune Läänemeri, olles üks viiest maailma kõige kehvema tervisega merest.

“Ainuke, mis kalasupist puudu, on see, et pane kartul ja porgand sisse. Sisuliselt meil meri keeb,” rääkis Saluveer. “Ei ole vahet, kas oled Abrukal või Kariibidel, Saint Lucial või Martinique'il, temperatuuriandur paadil näitab sama numbrit.”

Kliimamuutuste kahju jõudis kohale ka snorgeldades, kus kirkad värvid asendusid tuhmunud surnud korallidega. Samuti looduslikuks paradiisiks kutsutud Galapagose saarte külje all, kus hiiglaslik Hiina kalalaevastik oli ookeani kalast täiesti tühjaks püüdnud.