Ümber maailma purjetanud eestlased kliimast: “Ei ole vahet, kas oled Abrukal või Kariibidel”

Purjekal Serenada kolme aastaga maailmale tiiru peale teinud Karl Saluveer ja Anne-Mari Luik nägid oma silmaga, kuidas ookean on kalast tühjaks püütud, korallid surnud ja tormid ettearvamatud.
- Karl Saluveer ja Anne-Mari Luik seilasid purjekal Serenada kolme aastaga ümber maailma ning nägid looduse ilu ja valu.
- Foto: Erakogu
Saluveer ja Luik jõudsid tagasi Eestisse septembri alguses. Neid hämmastas, kui soe on kodune Läänemeri, olles üks viiest maailma kõige kehvema tervisega merest.
“Ainuke, mis kalasupist puudu, on see, et pane kartul ja porgand sisse. Sisuliselt meil meri keeb,” rääkis Saluveer. “Ei ole vahet, kas oled Abrukal või Kariibidel, Saint Lucial või Martinique'il, temperatuuriandur paadil näitab sama numbrit.”
Kliimamuutuste kahju jõudis kohale ka snorgeldades, kus kirkad värvid asendusid tuhmunud surnud korallidega. Samuti looduslikuks paradiisiks kutsutud Galapagose saarte külje all, kus hiiglaslik Hiina kalalaevastik oli ookeani kalast täiesti tühjaks püüdnud.
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Saates on veel juttu sellest, kuidas maailma eri nurkades loodusesse suhtutakse: kes valab mootoriõli otse vette ja kes annab ookeanile pääsemiseks külavanemale andamit. Samuti räägime võimsatest tormidest ja ettearvamatust ilmast.
Saluveer ja Luik jagavad ka oma kõige vapustavamaid loodusmuljeid.
Saadet juhtis Karmen Laur.
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